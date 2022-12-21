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Изменения не коснутся только Пасхи: когда будут разные церковные праздники в 2023 году

Автор
Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Православный календарь на 2023 год Новость обновлена 21 декабря 2022, 18:02
Православный календарь на 2023 год. Фото svichado

Ввиду возможности праздновать Рождество 25 декабря вместо 7 января ряд важных православных праздников тоже будут отмечаться в другие дни

Нынешний год запомнится украинцам не только #полномасштабным вторжением россии, но и изменениями в церковном календаре. Например, недавно ПЦУ разрешила верующим отмечать Рождество 25 декабря – по новоюлианскому календарю. Теперь каждый может сам выбирать, когда праздновать – в конце года или в начале, как было принято ранее.

Однако такие нововведения влекут изменение дат и для других церковных праздников, предупреждают Факты ICTV. Далее рассказываем, на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники.

Итак, если вы собрались отмечать Рождество 25 декабря, то все последующие праздники смещаются в датах следующим образом:

  • Маланки31 декабря вместо 13 января;
  • Васильев день1 января вместо 14 января;
  • Водокрещи будет уже 6 января вместо 19-го;
  • Благовещение тоже будет раньше – 25 марта вместо 7 апреля;
  • Юрия23 апреля вместо 6 мая;
  • Рождество Иоанна Крестителя будет 23 июня вместо 7 июля;
  • Петра и Павла будет приходиться на 29 июня, а не 12 июля;
  • Ильи – на 20 июля вместо 2 августа;
  • Маковея будет 1 августа вместо 14 августа;
  • Преображение Господне будет 6 августа вместо 19 августа;
  • Первая Пречистая15 августа вместо 28 августа;
  • Вторая Пречистая8 сентября вместо 21 сентября;
  • Покров Пресвятой Богородицы будет 1 октября вместо 14 октября;
  • День Андрея Первозванного переносится на 30 ноября вместо 13 декабря;
  • День Святого Николая6 декабря вместо 19 декабря.

Заметим, что Вербное воскресенье (несмотря на обновление календаря) остается без изменений, ведь праздник привязан к Пасхе. Она, в свою очередь, в дате тоже не изменится. То же касается и так называемых "зеленых праздников" – речь идет, в частности, о Троице, которая ежегодно отмечается на 50-й день после Пасхи.

Напомним, что вопрос с переносом даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря в ПЦУ до сих пор не закрыт. Священнослужителям разрешили проводить праздничную службу 25-го числа, однако обсуждения о введении единой даты для всех приходов ПЦУ еще продолжаются. Раньше мы рассказывали, в чем разница между этими датами и когда стоит отмечать Рождество Христово.

Теги:
#Вторжение в Украину #Вторжение России #Церковные праздники #Церковний Календар #календарь 2023