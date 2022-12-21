Изменения не коснутся только Пасхи: когда будут разные церковные праздники в 2023 году
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Ввиду возможности праздновать Рождество 25 декабря вместо 7 января ряд важных православных праздников тоже будут отмечаться в другие дни
Нынешний год запомнится украинцам не только #полномасштабным вторжением россии, но и изменениями в церковном календаре. Например, недавно ПЦУ разрешила верующим отмечать Рождество 25 декабря – по новоюлианскому календарю. Теперь каждый может сам выбирать, когда праздновать – в конце года или в начале, как было принято ранее.
Однако такие нововведения влекут изменение дат и для других церковных праздников, предупреждают Факты ICTV. Далее рассказываем, на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники.
Итак, если вы собрались отмечать Рождество 25 декабря, то все последующие праздники смещаются в датах следующим образом:
- Маланки – 31 декабря вместо 13 января;
- Васильев день – 1 января вместо 14 января;
- Водокрещи будет уже 6 января вместо 19-го;
- Благовещение тоже будет раньше – 25 марта вместо 7 апреля;
- Юрия – 23 апреля вместо 6 мая;
- Рождество Иоанна Крестителя будет 23 июня вместо 7 июля;
- Петра и Павла будет приходиться на 29 июня, а не 12 июля;
- Ильи – на 20 июля вместо 2 августа;
- Маковея будет 1 августа вместо 14 августа;
- Преображение Господне будет 6 августа вместо 19 августа;
- Первая Пречистая – 15 августа вместо 28 августа;
- Вторая Пречистая – 8 сентября вместо 21 сентября;
- Покров Пресвятой Богородицы будет 1 октября вместо 14 октября;
- День Андрея Первозванного переносится на 30 ноября вместо 13 декабря;
- День Святого Николая – 6 декабря вместо 19 декабря.
Заметим, что Вербное воскресенье (несмотря на обновление календаря) остается без изменений, ведь праздник привязан к Пасхе. Она, в свою очередь, в дате тоже не изменится. То же касается и так называемых "зеленых праздников" – речь идет, в частности, о Троице, которая ежегодно отмечается на 50-й день после Пасхи.
Напомним, что вопрос с переносом даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря в ПЦУ до сих пор не закрыт. Священнослужителям разрешили проводить праздничную службу 25-го числа, однако обсуждения о введении единой даты для всех приходов ПЦУ еще продолжаются. Раньше мы рассказывали, в чем разница между этими датами и когда стоит отмечать Рождество Христово.