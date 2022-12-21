Изменения не коснутся только Пасхи: когда будут разные церковные праздники в 2023 году

Ввиду возможности праздновать Рождество 25 декабря вместо 7 января ряд важных православных праздников тоже будут отмечаться в другие дни

Нынешний год запомнится украинцам не только #полномасштабным вторжением россии, но и изменениями в церковном календаре. Например, недавно ПЦУ разрешила верующим отмечать Рождество 25 декабря – по новоюлианскому календарю. Теперь каждый может сам выбирать, когда праздновать – в конце года или в начале, как было принято ранее.

Однако такие нововведения влекут изменение дат и для других церковных праздников, предупреждают Факты ICTV. Далее рассказываем, на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники.

Итак, если вы собрались отмечать Рождество 25 декабря, то все последующие праздники смещаются в датах следующим образом:

Маланки – 31 декабря вместо 13 января;

– вместо 13 января; Васильев день – 1 января вместо 14 января;

– вместо 14 января; Водокрещи будет уже 6 января вместо 19-го;

будет уже вместо 19-го; Благовещение тоже будет раньше – 25 марта вместо 7 апреля;

тоже будет раньше – вместо 7 апреля; Юрия – 23 апреля вместо 6 мая;

– вместо 6 мая; Рождество Иоанна Крестителя будет 23 июня вместо 7 июля;

будет вместо 7 июля; Петра и Павла будет приходиться на 29 июня , а не 12 июля;

будет приходиться на , а не 12 июля; Ильи – на 20 июля вместо 2 августа;

– на вместо 2 августа; Маковея будет 1 августа вместо 14 августа;

будет вместо 14 августа; Преображение Господне будет 6 августа вместо 19 августа;

будет вместо 19 августа; Первая Пречистая – 15 августа вместо 28 августа;

– вместо 28 августа; Вторая Пречистая – 8 сентября вместо 21 сентября;

– вместо 21 сентября; Покров Пресвятой Богородицы будет 1 октября вместо 14 октября;

будет вместо 14 октября; День Андрея Первозванного переносится на 30 ноября вместо 13 декабря;

переносится на вместо 13 декабря; День Святого Николая – 6 декабря вместо 19 декабря.

Заметим, что Вербное воскресенье (несмотря на обновление календаря) остается без изменений, ведь праздник привязан к Пасхе. Она, в свою очередь, в дате тоже не изменится. То же касается и так называемых "зеленых праздников" – речь идет, в частности, о Троице, которая ежегодно отмечается на 50-й день после Пасхи.

Напомним, что вопрос с переносом даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря в ПЦУ до сих пор не закрыт. Священнослужителям разрешили проводить праздничную службу 25-го числа, однако обсуждения о введении единой даты для всех приходов ПЦУ еще продолжаются. Раньше мы рассказывали, в чем разница между этими датами и когда стоит отмечать Рождество Христово.