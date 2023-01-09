Главные праздники Украины в 2023 году: когда отмечаем Пасху, Троицу и другие государственные праздники

И будут ли в украинцев традиционные выходные

В этом году украинцы будут отмечать 12 официальных государственных праздников. У большинства из них дата празднования неизменна, только Пасха и Троица ежегодно приходятся на разные дни.

Прошлый год прошел без дополнительных выходных, поскольку во время военного положения в Украине приостановлено действие ст. 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней. А это значит, что четко регламентированных официальных выходных просто нет — графики работы и отдыха устанавливают работодатели. Однако, как бы там ни было, а даты государственных праздников официально утверждены и дальше мы расскажем, на какие числа приходятся главные праздники украинцев.

Государственные праздники в Украине в 2023 году

1 января — Новый Год;

— Новый Год; 7 января — Рождество Христово;

— Рождество Христово; 8 марта — Международный женский день;

— Международный женский день; 16 апреля — Пасха;

— Пасха; 1 мая — День труда;

— День труда; 9 мая — День Победы;

— День Победы; 4 июня — Троица;

— Троица; 28 июня — День Конституции Украины;

— День Конституции Украины; 28 июля — День украинской государственности;

— День украинской государственности; 24 августа — День Независимости Украины;

— День Независимости Украины; 14 октября — День защитника Украины;

— День защитника Украины; 25 декабря — Рождество Христово.

Будут ли дополнительные выходные в 2023 году

Как мы уже отмечали, пока в Украине введено военное положение, такого понятия как "официальный выходной" просто нет. Если раньше государственный праздник приходился на выходные (субботу или воскресенье), то понедельник автоматически становился нерабочим днем. Сейчас это правило не действует.

Более того, любой государственный праздник во время военного положения является обычным рабочим днем. Сделать его выходным для своих подчиненных может только руководитель определенной компании, предприятия или организации.

Напомним, что военное положение продолжили до 19 февраля. И очень вероятно, что в этот день его снова пролонгируют.

Раньше мы рассказывали, високосный или нет 2023 год. А еще Телеграф сообщал о том, что церкви в Украине готовятся перейти на новый календарь и что это меняет.