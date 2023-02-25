56-летняя Сумская в стильном образе поздравила украинок с особым праздником (фото)

Звезда украинского шоу-бизнеса поздравила с Днем украинской женщины

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская в субботу поздравила своих поклонниц с неофициальным праздником 25 февраля — Днем украинской женщины, который народные депутаты хотят ввести в день рождения украинской поэтессы Леси Украинки.

56-летняя звезда отечественного шоу-бизнеса выложила пост в Инстаграме, в котором обратилась к своим поклонницам и всем женщинам нашей страны. Актриса отметила, что уже высматривает весну и теплые лучи, которые согревали бы сердце в это тяжелое время.

"Высматриваю весну. При любых обстоятельствах, из-за боли, стрессов, депрессии, но солнечные лучи согревают сердце, дарят надежду и укрепляют нашу веру в Победу!", — написала Сумская в соцсети.

На фото, которое прикрепила к посту Ольга Сумская, она позирует в стильном наряде, а именно в жакете с рисунками, кожаных черных брюках и такого же цвета массивных сапогах.

Напомним, что недавно народные депутаты Украины предложили 25 февраля отмечать новый праздник — День украинской женщины, а выходной 8 марта намерены убрать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская актриса Ольга Сумская показала, где прячется во время воздушных тревог и обстрелов. В своем гардеробе звезда устроила домашнее "бомбоубежище".