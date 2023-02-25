Фреймут в свой день рождения поделилась грустным фото без макияжа

Экс-ведущей шоу "Ревизор" исполнился 41 год

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в субботу, 25 февраля, отмечает свой день рождения — в 2023 году бывшей ведущей шоу "Ревизор" исполнился 41 год.

В этот особенный день Фреймут выложила на своей странице в Инстаграме черно-белое фото, на котором ведущая позирует без макияжа. Атмосфера кадра грустная, ведь день рождения телеведущая во второй раз празднует в годовщину полномасштабного вторжения россии, которое состоялось 24 февраля.

"А вы знаете, что невидимое важнее, чем видимое?". Теперь знаю. И вы знайте", — обратилась Фреймут в соцсети к своим подписчикам. Напомним, что телеведущая сейчас находится с семьей в Лондоне. Туда она с детьми и мужем уехала еще до нападения российских оккупантов на нашу страну.

Напомним, что 8 мая прошлого года телеведущая выложила фото своего сына Валерия, которому в тот день исполнилось 6 лет. Фреймут рассказала, что ее сын, как и другие украинские дети, вынужденные покинуть свою страну из-за войны, мечтает, чтобы скорее наступил мир.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в годовщину полномасштабного вторжения россии звезды мирового масштаба обратились к украинцам. Знаменитости записали щемящее обращение со словами поддержки.