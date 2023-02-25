Фреймут у свій день народження поділилась сумним фото без макіяжу

Ексведучій шоу "Ревізор" виповнився 41 рік

Українська телеведуча Ольга Фреймут у суботу, 25 лютого, святкує свій день народження — у 2023 році колишній ведучій шоу "Ревізор" виповнився 41 рік.

В цей особливий день Фреймут виклала на своїй сторінці в Інстаграмі чорно-біле фото, на якому ведуча позує без макіяжу. Атмосфера кадру сумна, адже день народження телеведуча вдруге святкує в річницю повномасштабного вторгнення росії, яке відбулось 24 лютого.

"А ви знаєте, що невидиме важливіше, ніж видиме?". Тепер знаю. І ви знайте", — звернулась Фреймут в соцмережі до своїх підписників. Нагадаємо, що телеведуча наразі знаходиться із сім'єю в Лондоні. Туди вона з дітьми і чоловіком виїхала ще до нападу російських окупантів на нашу країну.

Нагадаємо, що 8 травня минулого року телеведуча виклала фото свого сина Валерія, якому того дня виповнилося 6 років. Фреймут розповіла, що її син, як і інші українські діти, які змушені були залишити свою країну через війну, мріє, щоб скоріше настав мир.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в річницю повномасштабного вторгнення росії зірки світового масштабу звернулися до українців. Знаменитості записали щемливе звернення зі словами підтримки.