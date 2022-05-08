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Оля Фреймут вперше показала підрослого сина: "Ти з’явився на світ у День матері" (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Син Олі Фреймут народився у 2016 році Новина оновлена 08 травня 2022, 15:22
Син Олі Фреймут народився у 2016 році

8 травня синові української телеведучої виповнюється 6 років

У неділю, 8 травня, на День матері в Україні відома телеведуча Ольга Фреймут привітала свого сина Валерія із днем народження. Хлопчику виповнилося 6 років.

У себе на сторінці в Інстаграмі ексведуча програми "Ревізор" поділилася фото, на якому вперше показала свого підрослого сина.

"Сьогодні твій День народження. Шість років київський ранок був лагідним, я пригадую його у деталях, до шелесту листя у нашому саду; до посмішки Тата, коли він взяв тебе на руки у пологовій кімнаті… Валерій. Ти з'явився на світ у День Матері" — зворушливо привітала Фреймут сина.

Телеведуча розповіла, що її син, як і інші українські діти, які були змушені покинути свої рідні оселі через війну, мріє, щоб скоріше настав мир.

"Вчора ти по-дорослому попросив нас: "Я так чекаю на сюрприз, щоб Україна на мій День народження перемогла." Це прохання я переадресовую Небесам…", — написала Фреймут.

Ведуча опублікувала кілька кадрів зі святкування дня народження Валерія у сторіс
Ведуча опублікувала кілька кадрів зі святкування дня народження Валерія у сторіс

Що відомо про особисте життя Ольги Фреймут

Українська телеведуча вийшла заміж за свого коханого Володимира Локотка 25 квітня 2017 року. У пари двоє спільних дітей: 2016 року народився син Валерій, а 2017 — дочка Євдокія. Від попередніх стосунків із британцем Нілом у Фреймут є дочка Злата (2006). Наразі телеведуча разом із сім’єю перебуває за кордоном.

Ольга Фреймут із чоловіком Володимиром Локотком та дітьми
Ольга Фреймут із чоловіком Володимиром Локотком та дітьми

Раніше повідомлялося, що український співак Володимир Дантес з початку війни заговорив про свою сестру-росіянку. Дівчина хоче поміняти свій російський паспорт на український.

Теги:
#Діти #Ольга Фреймут #Оля Фреймут
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