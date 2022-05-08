Оля Фреймут вперше показала підрослого сина: "Ти з’явився на світ у День матері" (фото)

8 травня синові української телеведучої виповнюється 6 років

У неділю, 8 травня, на День матері в Україні відома телеведуча Ольга Фреймут привітала свого сина Валерія із днем народження. Хлопчику виповнилося 6 років.

У себе на сторінці в Інстаграмі ексведуча програми "Ревізор" поділилася фото, на якому вперше показала свого підрослого сина.

"Сьогодні твій День народження. Шість років київський ранок був лагідним, я пригадую його у деталях, до шелесту листя у нашому саду; до посмішки Тата, коли він взяв тебе на руки у пологовій кімнаті… Валерій. Ти з'явився на світ у День Матері" — зворушливо привітала Фреймут сина.

Телеведуча розповіла, що її син, як і інші українські діти, які були змушені покинути свої рідні оселі через війну, мріє, щоб скоріше настав мир.

"Вчора ти по-дорослому попросив нас: "Я так чекаю на сюрприз, щоб Україна на мій День народження перемогла." Це прохання я переадресовую Небесам…", — написала Фреймут.

Ведуча опублікувала кілька кадрів зі святкування дня народження Валерія у сторіс

Що відомо про особисте життя Ольги Фреймут

Українська телеведуча вийшла заміж за свого коханого Володимира Локотка 25 квітня 2017 року. У пари двоє спільних дітей: 2016 року народився син Валерій, а 2017 — дочка Євдокія. Від попередніх стосунків із британцем Нілом у Фреймут є дочка Злата (2006). Наразі телеведуча разом із сім’єю перебуває за кордоном.

Ольга Фреймут із чоловіком Володимиром Локотком та дітьми

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