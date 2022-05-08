Привітання до Дня матері українською: найкращі листівки та відео з побажаннями
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Виразіть свої теплі почуття найріднішій та найкращій у світі мамі
День матері в Україні, який у 2022 році випадає на 8 травня, часто відзначають із метою вшанувати важливу місію кожної мами – зберегти духовний світ своїх дітей та вберегти їх від небезпек.
Коли в нашій країні йде війна, багатьом з нас не вдається бути поруч із тими, кого ми любимо. Тому так важливо дарувати нашим мамам позитивні емоції навіть на відстані.
"Телеграф" зібрав для своїх читачів колекцію листівок до Дня матері в Україні, а також відеопривітань, які ви можете надіслати своїм дорогим жінкам у соціальних мережах чи будь-якому іншому месенджері.
День матері в Україні-2022: листівки та картинки
День матері в Україні-2022: відеопривітання
Ще більше гарних листівок та картинок до Дня матері українською мовою дивіться у нашому попередньому матеріалі.
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