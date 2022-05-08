Поздравления ко Дню матери на украинском: лучшие открытки и видео с пожеланиями
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Выразите свои теплые чувства самой родной и лучшей в мире маме
День матери в Украине, который в 2022 году выпадает на 8 мая, часто отмечают с целью почтить важную миссию каждой мамы – сохранить духовный мир своих детей и уберечь их от опасностей.
Когда в нашей стране идет война, многим из нас не удается находиться рядом с теми, кого мы любим. Поэтому так важно дарить нашим мамам положительные эмоции даже на расстоянии.
"Телеграф" собрал для своих читателей коллекцию открыток ко Дню матери в Украине, а также видеопоздравлений, которые вы можете отправить своим дорогим женщинам в социальных сетях или любом другом мессенджере.
День матери в Украине-2022: открытки и картинки
День матери в Украине-2022: видеопоздравления
Еще больше красивых открыток и картинок ко Дню матери на украинском языке смотрите в нашем предыдущем материале.
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