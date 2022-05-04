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День матери в Украине 2022: лучшие открытки для родного человека

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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День матери в Украине - открытки
День матери в Украине - открытки

В 2022 году День матери украинцы отмечают 8 мая

Ежегодно во второе воскресенье мая в Украине празднуют День матери. В этом году праздник выпадает на 8 число. В отличие от праздника 8 Марта, с Днем матери поздравляют женщин, которые уже стали мамами, или же скоро ими станут.

Этот трогательный праздник является отличной возможностью поздравить свою маму, сказать ей слова благодарности за любовь, заботу и терпение, а также вручить милый подарок.

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"Телеграф" собрал в этом материале лучшие открытки и картинки с праздником, которыми вы можете порадовать самых дорогих женщин в своей жизни, особенно если вы находитесь на расстоянии из-за войны.

Открытки с Днем матери 2022
Открытки с Днем матери 2022
Открытки с Днем матери 2022
Открытки с Днем матери 2022
Открытки с Днем матери 2022
Открытки с Днем матери 2022
Открытки с Днем матери 2022
Открытки с Днем матери 2022
Открытки с Днем матери 2022
Открытки с Днем матери 2022
Открытки с Днем матери 2022
Открытки с Днем матери 2022
Открытки с Днем матери 2022
Открытки с Днем матери 2022
Открытки с Днем матери 2022
Открытки с Днем матери 2022

Ранее "Телеграф" сообщал, что 4 мая в мире отмечают свой профессиональный праздник пожарные.

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #День матери в Украине
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