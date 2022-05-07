С Днем матери: нежные поздравления с праздником для любимой мамы
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В этот день принято поздравлять всех матерей и беременных женщин.
Ежегодно, во второе воскресенье мая в Украине отмечается один из самых теплых и нежных праздников в году, который посвящен самому близкому и родному человеку в жизни каждого, — День матери. В 2022 году эта дата выпадает на 8 мая.
Стоит отметить, что в каждой семье традиции праздника разные, и каждый отмечает его по-своему. Кто-то устраивает пышные застолья, кто-то отправляется на праздничную прогулку, а кто-то просто обнимает маму и дарит ей символический подарок. В условиях войны в Украине, для каждой мамы уже будет подарком, что ее ребенок, будь ему 5-10 лет или 30+, будет рядом с ней. Ну или хотя бы услышать голос своего дитя по телефону.
Обязательно уделите несколько минут для звонка своей маме, а если есть возможность, то лучше посетите ее лично. В честь праздника Дня матери "Телеграф" подготовил самые красивые и нежные поздравления в стихах и прозе, а также картинках и открытках.
Поздравления с Днем матери 2022: картинки и открытки
Поздравления с Днем матери 2022: стихи и проза
Мама, милая, родная, дорогая,
Ты одна такая у меня.
И в День матери тебе я пожелаю
Долгих лет, любви, в душе тепла.
Обнимаю крепко и целую.
Жить тебе в достатке и без бед.
Я тебя любить не перестану,
Для меня тебя дороже нет.
Мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю тебе крепкого здоровья, любви, тепла, радости, хорошего настроения. Спасибо тебе за твою нежность, заботу и поддержку. Ты самая добрая, ласковая, милая, мудрая мамочка на свете. Я очень люблю тебя!
Мамочка моя родная,
Поздравляю я тебя!
Пусть глаза твои сияют,
Как на солнышке роса.
Пусть в сердечке будет радость,
На душе всегда весна!
И почаще улыбайся,
Мама, милая моя!
С Днем матери! Пускай каждая минутка жизни будет наполнена любовью и радостью! Пускай ваше материнское сердце не знает печали. Пусть дети радуют успехами и заботой! Добра вам и радостного материнства!
Самая любимая, родная,
Мама — нет на свете слов нежней,
Я тебя сегодня поздравляю
И хочу, чтоб стала жизнь светлей!
Ты меня так ласково растила,
От тревог меня ты берегла,
Мама, ты — моя большая сила,
Как же сильно я люблю тебя!
Особое счастье и огромная заслуга — быть мамой. Пусть в этот праздничный день Ваши глаза сияют от радости, любви и заботы самых близких людей, особенно — благодарных и невероятно счастливых детей. С Днём матери!
Еще больше красочных поздравительных картинок с Днем матери вы можете посмотреть в нашем предыдущем материале.
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