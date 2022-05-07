С Днем матери: нежные поздравления с праздником для любимой мамы

В этот день принято поздравлять всех матерей и беременных женщин.

Ежегодно, во второе воскресенье мая в Украине отмечается один из самых теплых и нежных праздников в году, который посвящен самому близкому и родному человеку в жизни каждого, — День матери. В 2022 году эта дата выпадает на 8 мая.

Стоит отметить, что в каждой семье традиции праздника разные, и каждый отмечает его по-своему. Кто-то устраивает пышные застолья, кто-то отправляется на праздничную прогулку, а кто-то просто обнимает маму и дарит ей символический подарок. В условиях войны в Украине, для каждой мамы уже будет подарком, что ее ребенок, будь ему 5-10 лет или 30+, будет рядом с ней. Ну или хотя бы услышать голос своего дитя по телефону.

Обязательно уделите несколько минут для звонка своей маме, а если есть возможность, то лучше посетите ее лично. В честь праздника Дня матери "Телеграф" подготовил самые красивые и нежные поздравления в стихах и прозе, а также картинках и открытках.

Поздравления с Днем матери 2022: картинки и открытки

Поздравления с Днем матери 2022: стихи и проза

Мама, милая, родная, дорогая, Ты одна такая у меня. И в День матери тебе я пожелаю Долгих лет, любви, в душе тепла. Обнимаю крепко и целую. Жить тебе в достатке и без бед. Я тебя любить не перестану, Для меня тебя дороже нет.

Мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю тебе крепкого здоровья, любви, тепла, радости, хорошего настроения. Спасибо тебе за твою нежность, заботу и поддержку. Ты самая добрая, ласковая, милая, мудрая мамочка на свете. Я очень люблю тебя!

Мамочка моя родная, Поздравляю я тебя! Пусть глаза твои сияют, Как на солнышке роса. Пусть в сердечке будет радость, На душе всегда весна! И почаще улыбайся, Мама, милая моя!

С Днем матери! Пускай каждая минутка жизни будет наполнена любовью и радостью! Пускай ваше материнское сердце не знает печали. Пусть дети радуют успехами и заботой! Добра вам и радостного материнства!

Самая любимая, родная, Мама — нет на свете слов нежней, Я тебя сегодня поздравляю И хочу, чтоб стала жизнь светлей! Ты меня так ласково растила, От тревог меня ты берегла, Мама, ты — моя большая сила, Как же сильно я люблю тебя!

Особое счастье и огромная заслуга — быть мамой. Пусть в этот праздничный день Ваши глаза сияют от радости, любви и заботы самых близких людей, особенно — благодарных и невероятно счастливых детей. С Днём матери!

Еще больше красочных поздравительных картинок с Днем матери вы можете посмотреть в нашем предыдущем материале.