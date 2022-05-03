Когда День матери в Украине в 2022 году: дата, история праздника и красочные поздравления

В этот день принято поздравлять самого близкого и родного человека в мире – маму.

День матери – это один из самых нежных и трогательных праздников, который отмечают во всех странах мира. В этот день принято поздравлять всех матерей и беременных женщин. Отметим, что День матери – это международный праздник, который в разных странах припадает на разные даты.

"Телеграф" рассказывает, когда отмечается День матери в Украине, о его истории и том, как он празднуется в разных уголках мира.

День матери 2022: дата

Официально во всем мире торжество отмечается 13 мая, однако в Украине День матери отмечается во второе воскресенье мая. В 2022-м году праздник припадает на 8 мая. В этот день поздравляют мам и бабушек и дарят им символические подарки. В отличие от праздника 8 Марта, с Днем матери поздравляют женщин, которые уже стали мамами, или же скоро ими станут.

День матери 2022: история и традиции

История международного Дня матери начинается с США. В далеком 1908 году с предложением утверждения этого праздника выступила американка Анна Джервис. Девушка рано потеряла маму, и очень переживала, что не уделяла ей достаточного внимания, поэтому она решила выступить с предложением о создании такого праздника. И уже в 1910 году День матери признали официальным праздником.

Официальный праздник в Украине появился в 1999 году, когда президент Кучма подписал соответствующий указ. Согласно ему, День матери начали отмечать ежегодно во второе воскресенье мая.

Традиции празднования Дня матери в различных странах:

Японцы дарят матерям цветы во второе воскресенье мая.

В Мексике на День матери в церквях на католических мессах обязательно поют особую песню: "Las mañanitas". После чего устраивают праздничные обеды.

В Австралии на официальном уровне не празднуют День матери. Однако люди все равно поздравляют своих матерей, дарят им цветы и маленькие подарки.

В Австрии во второе воскресенье мая во всех ресторанах появляется особое меню для мам.

Поздравления с Днем матери 2022: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае на существенное потепление рассчитывать не стоит, а температура в большинстве регионов не будет подниматься выше +18…+21.