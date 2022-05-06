С Днем матери 2022! Красивые открытки и картинки на украинском языке

В День матери 8 мая помните, что главное – не ценные подарки, а внимание

Мама — это слово, которое больше всего детей произносит первым в своей жизни. Ведь это самый близкий человек, с которым они проводят больше времени от рождения. В это воскресенье в Украине отмечают День матери.

В нашей стране этот прекрасный праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В 2022 году День матери в Украине припадает на 8 число.

"Телеграф" собрал для наших читателей красивые пожелания маме в открытках и картинках на украинском языке, которыми можно поздравить самую дорогую женщину в мире в этот день.

Открытки с Днем матери в Украине 2022

Открытки с Днем матери в Украине 2022

Открытки с Днем матери в Украине 2022

Открытки с Днем матери в Украине 2022

Открытки с Днем матери в Украине 2022

Открытки с Днем матери в Украине 2022

Открытки с Днем матери в Украине 2022

Открытки с Днем матери в Украине 2022

Открытки с Днем матери в Украине 2022

Открытки с Днем матери в Украине 2022

Открытки с Днем матери в Украине 2022

Еще больше красивых открыток и картинок ко Дню матери в Украине смотрите в нашем предыдущем материале.