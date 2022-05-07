З Днем матері: ніжні привітання зі святом для коханої мами
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Цього дня прийнято вітати всіх матерів та вагітних жінок.
Щорічно, в другу неділю травня в Україні відзначається одне з найтепліших і ніжніших свят у році, присвячене найближчій та рідній людині в житті кожного, — День матері. У 2022 році ця дата випадає на 8 травня.
Варто зазначити, що у кожній сім’ї традиції свята різні, і кожен відзначає його по-своєму. Хтось влаштовує пишні застілля, хтось вирушає на святкову прогулянку, а хтось просто обіймає маму та дарує їй символічний подарунок. В умовах війни в Україні, для кожної мами вже буде подарунком, що її дитина, будь їй 5-10 років або 30+, буде поруч із нею. Ну чи хоча б почути голос своєї дитини по телефону.
Обов’язково приділіть кілька хвилин для дзвінка своїй мамі, а якщо є можливість, краще відвідайте її особисто. На честь свята Дня матері "Телеграф" підготував найкрасивіші та найніжніші вітання у віршах та прозі, а також картинках та листівках.
Привітання з Днем матері 2022: картинки та листівки
Привітання з Днем матері 2022: вірші та проза
З Днем матері — з прекрасним,
Чудовим, яскравим днем.
Нехай небо буде ясним,
Нехай щастям сповниться дім.
Нехай біди й проблеми
Зникнуть навік,
Й ти будеш неодмінно
Щасливою з року в рік!
Мамочко, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров’я, кохання, тепла, радості, гарного настрою. Дякую тобі за твою ніжність, турботу та підтримку. Ти найдобріша, ласкава, мила, мудра матуся на світі. Я дуже люблю тебе!
Мамо, мила, рідна, дорога,
В мене ти одна така.
І в День матері я побажаю
Довгих років, любові, у душі тепла.
Обіймаю міцно й цілую.
Жити тобі в достатку й без бід.
Я тебе любити не перестану,
Для мене ти найдорожча за всіх.
З Днем Матері! Нехай кожна хвилина життя буде сповнена любов’ю і радістю! Нехай ваше материнське серце не знає смутку. Нехай діти радують успіхами та турботою! Добра вам і радісного материнства!
Спасибі за ласку, за щире тепло
Недоспані ночі, турботи й добро.
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Любові і радості, злагоди й миру!
Особливе щастя та величезна заслуга – бути мамою. Нехай у цей святковий день Ваші очі сяють від радості, любові та турботи найближчих людей, особливо вдячних та неймовірно щасливих дітей. З Днем Матері!
Ще більше барвистих вітальних картинок із Днем матері ви можете подивитися у нашому попередньому матеріалі.
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