З Днем матері: ніжні привітання зі святом для коханої мами

Цього дня прийнято вітати всіх матерів та вагітних жінок.

Щорічно, в другу неділю травня в Україні відзначається одне з найтепліших і ніжніших свят у році, присвячене найближчій та рідній людині в житті кожного, — День матері. У 2022 році ця дата випадає на 8 травня.

Варто зазначити, що у кожній сім’ї традиції свята різні, і кожен відзначає його по-своєму. Хтось влаштовує пишні застілля, хтось вирушає на святкову прогулянку, а хтось просто обіймає маму та дарує їй символічний подарунок. В умовах війни в Україні, для кожної мами вже буде подарунком, що її дитина, будь їй 5-10 років або 30+, буде поруч із нею. Ну чи хоча б почути голос своєї дитини по телефону.

Обов’язково приділіть кілька хвилин для дзвінка своїй мамі, а якщо є можливість, краще відвідайте її особисто. На честь свята Дня матері "Телеграф" підготував найкрасивіші та найніжніші вітання у віршах та прозі, а також картинках та листівках.

Привітання з Днем матері 2022: картинки та листівки

Привітання з Днем матері 2022: вірші та проза

З Днем матері — з прекрасним, Чудовим, яскравим днем. Нехай небо буде ясним, Нехай щастям сповниться дім. Нехай біди й проблеми Зникнуть навік, Й ти будеш неодмінно Щасливою з року в рік!

Мамочко, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров’я, кохання, тепла, радості, гарного настрою. Дякую тобі за твою ніжність, турботу та підтримку. Ти найдобріша, ласкава, мила, мудра матуся на світі. Я дуже люблю тебе!

Мамо, мила, рідна, дорога, В мене ти одна така. І в День матері я побажаю Довгих років, любові, у душі тепла. Обіймаю міцно й цілую. Жити тобі в достатку й без бід. Я тебе любити не перестану, Для мене ти найдорожча за всіх.

З Днем Матері! Нехай кожна хвилина життя буде сповнена любов’ю і радістю! Нехай ваше материнське серце не знає смутку. Нехай діти радують успіхами та турботою! Добра вам і радісного материнства!

Спасибі за ласку, за щире тепло Недоспані ночі, турботи й добро. Здоров’я міцного Вам зичимо щиро, Любові і радості, злагоди й миру!

Особливе щастя та величезна заслуга – бути мамою. Нехай у цей святковий день Ваші очі сяють від радості, любові та турботи найближчих людей, особливо вдячних та неймовірно щасливих дітей. З Днем Матері!

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