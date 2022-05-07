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З Днем матері: ніжні привітання зі святом для коханої мами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Традиційно цього дня діти дарують улюбленим мамам листівки, подарунки та квіти.
Традиційно цього дня діти дарують улюбленим мамам листівки, подарунки та квіти.

Цього дня прийнято вітати всіх матерів та вагітних жінок.

Щорічно, в другу неділю травня в Україні відзначається одне з найтепліших і ніжніших свят у році, присвячене найближчій та рідній людині в житті кожного, — День матері. У 2022 році ця дата випадає на 8 травня.

Варто зазначити, що у кожній сім’ї традиції свята різні, і кожен відзначає його по-своєму. Хтось влаштовує пишні застілля, хтось вирушає на святкову прогулянку, а хтось просто обіймає маму та дарує їй символічний подарунок. В умовах війни в Україні, для кожної мами вже буде подарунком, що її дитина, будь їй 5-10 років або 30+, буде поруч із нею. Ну чи хоча б почути голос своєї дитини по телефону.

Обов’язково приділіть кілька хвилин для дзвінка своїй мамі, а якщо є можливість, краще відвідайте її особисто. На честь свята Дня матері "Телеграф" підготував найкрасивіші та найніжніші вітання у віршах та прозі, а також картинках та листівках.

Привітання з Днем матері 2022: картинки та листівки

Привітання з Днем матері 2022: вірші та проза

З Днем матері — з прекрасним,

Чудовим, яскравим днем.

Нехай небо буде ясним,

Нехай щастям сповниться дім.

Нехай біди й проблеми

Зникнуть навік,

Й ти будеш неодмінно

Щасливою з року в рік!

Мамочко, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі міцного здоров’я, кохання, тепла, радості, гарного настрою. Дякую тобі за твою ніжність, турботу та підтримку. Ти найдобріша, ласкава, мила, мудра матуся на світі. Я дуже люблю тебе!

Мамо, мила, рідна, дорога,

В мене ти одна така.

І в День матері я побажаю

Довгих років, любові, у душі тепла.

Обіймаю міцно й цілую.

Жити тобі в достатку й без бід.

Я тебе любити не перестану,

Для мене ти найдорожча за всіх.

З Днем Матері! Нехай кожна хвилина життя буде сповнена любов’ю і радістю! Нехай ваше материнське серце не знає смутку. Нехай діти радують успіхами та турботою! Добра вам і радісного материнства!

Спасибі за ласку, за щире тепло

Недоспані ночі, турботи й добро.

Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,

Любові і радості, злагоди й миру!

Особливе щастя та величезна заслуга – бути мамою. Нехай у цей святковий день Ваші очі сяють від радості, любові та турботи найближчих людей, особливо вдячних та неймовірно щасливих дітей. З Днем Матері!

Ще більше барвистих вітальних картинок із Днем матері ви можете подивитися у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#День матері #Поздоровлення
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