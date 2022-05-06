З Днем матері 2022! Гарні листівки та картинки українською мовою
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У День матері 8 травня пам’ятайте, що головне – не цінні подарунки, а увага
Мама — це слово, яке найбільше дітей вимовляє першим у своєму житті. Адже це найближча людина, з якою вони проводять більше часу від народження. Цієї неділі в Україні відзначають День матері.
У нашій країні це прекрасне свято відзначається щороку другої неділі травня. 2022 року День матері в Україні припадає на 8 число.
"Телеграф" зібрав для наших читачів гарні побажання мамі у листівках та картинках українською мовою, якими можна привітати найдорожчу жінку у світі в цей день.
Ще більше гарних листівок та картинок до Дня матері в Україні дивіться у нашому попередньому матеріалі.