Коли День матері в Україні у 2022 році: дата, історія свята та барвисті привітання
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 253
Цього дня прийнято вітати найближчу та рідну людину у світі – маму.
День матері – це одне з найніжніших і найзворушливіших свят, яке відзначають у всіх країнах світу. Цього дня заведено вітати всіх матерів та вагітних жінок. Зазначимо, що День матері – це міжнародне свято, яке у різних країнах припадає на різні дати.
"Телеграф" розповідає, коли відзначається День матері в Україні, про його історію та те, як він святкується у різних куточках світу.
День матері 2022: дата
Офіційно у всьому світі урочистість відзначається 13 травня, проте в Україні День матері відзначається у другу неділю травня. У 2022 році свято припадає на 8 травня. Цього дня вітають мам та бабусь та дарують їм символічні подарунки. На відміну від свята 8 Березня, з Днем матері вітають жінок, які вже стали мамами, або скоро ними стануть.
День матері 2022: історія та традиції
Історія міжнародного Дня матері розпочинається зі США. У далекому 1908 з пропозицією затвердження цього свята виступила американка Ганна Джервіс. Дівчина рано втратила маму, і дуже переживала, що не приділяла їй достатньої уваги, тому вирішила виступити з пропозицією про створення такого свята. І вже 1910 року День матері визнали офіційним святом.
Офіційне свято в Україні з’явилося 1999 року, коли президент Кучма підписав відповідний указ. Згідно з ним, День матері почали відзначати щорічно у другу неділю травня.
Традиції святкування Дня матері у різних країнах:
- Японці дарують матерям квіти другої неділі травня.
- У Мексиці на День матері у церквах на католицьких месах обов’язково співають особливу пісню: "Las mañanitas". Після цього влаштовують святкові обіди.
- В Австралії на офіційному рівні не святкують День матері. Проте люди все одно вітають своїх матерів, дарують їм квіти та маленькі подарунки.
- В Австрії в другу неділю травня у всіх ресторанах з’являється особливе меню для мам.
Привітання з Днем матері 2022: картинки та листівки
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура у більшості регіонів не підійматиметься вище +18…+21.
- Дата публікації
-
- Категорія
-