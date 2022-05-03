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Коли День матері в Україні у 2022 році: дата, історія свята та барвисті привітання

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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В Україні День матері офіційно відзначається починаючи з 2000 року Новина оновлена 03 травня 2022, 15:30
В Україні День матері офіційно відзначається починаючи з 2000 року

Цього дня прийнято вітати найближчу та рідну людину у світі – маму.

День матері – це одне з найніжніших і найзворушливіших свят, яке відзначають у всіх країнах світу. Цього дня заведено вітати всіх матерів та вагітних жінок. Зазначимо, що День матері – це міжнародне свято, яке у різних країнах припадає на різні дати.

"Телеграф" розповідає, коли відзначається День матері в Україні, про його історію та те, як він святкується у різних куточках світу.

День матері 2022: дата

Офіційно у всьому світі урочистість відзначається 13 травня, проте в Україні День матері відзначається у другу неділю травня. У 2022 році свято припадає на 8 травня. Цього дня вітають мам та бабусь та дарують їм символічні подарунки. На відміну від свята 8 Березня, з Днем матері вітають жінок, які вже стали мамами, або скоро ними стануть.

День матері 2022: історія та традиції

Історія міжнародного Дня матері розпочинається зі США. У далекому 1908 з пропозицією затвердження цього свята виступила американка Ганна Джервіс. Дівчина рано втратила маму, і дуже переживала, що не приділяла їй достатньої уваги, тому вирішила виступити з пропозицією про створення такого свята. І вже 1910 року День матері визнали офіційним святом.

Офіційне свято в Україні з’явилося 1999 року, коли президент Кучма підписав відповідний указ. Згідно з ним, День матері почали відзначати щорічно у другу неділю травня.

Традиції святкування Дня матері у різних країнах:

  • Японці дарують матерям квіти другої неділі травня.
  • У Мексиці на День матері у церквах на католицьких месах обов’язково співають особливу пісню: "Las mañanitas". Після цього влаштовують святкові обіди.
  • В Австралії на офіційному рівні не святкують День матері. Проте люди все одно вітають своїх матерів, дарують їм квіти та маленькі подарунки.
  • В Австрії в другу неділю травня у всіх ресторанах з’являється особливе меню для мам.

Привітання з Днем матері 2022: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура у більшості регіонів не підійматиметься вище +18…+21.

Теги:
#Свято #День матері #Поздоровлення
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