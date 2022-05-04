День матері в Україні 2022: найкращі листівки для рідної людини

2022 року День матері українці відзначають 8 травня

Щорічно у другу неділю травня в Україні святкують День матері. Цього року свято припадає на 8 число. На відміну від свята 8 Березня, з Днем матері вітають жінок, які вже стали мамами, або скоро ними стануть.

Це зворушливе свято є чудовою нагодою привітати свою маму, сказати їй слова подяки за любов, турботу та терпіння, а також вручити милий подарунок.

Перевірені новини шукайте у нашому Telegram

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі листівки та картинки зі святом, якими ви можете порадувати найдорожчих жінок у своєму житті, особливо якщо ви знаходитесь на відстані через війну.

Листівки з Днем матері 2022

Листівки з Днем матері 2022

Листівки з Днем матері 2022

Листівки з Днем матері 2022

Листівки з Днем матері 2022

Листівки з Днем матері 2022

Листівки з Днем матері 2022

Листівки з Днем матері 2022

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 травня у світі відзначають своє професійне свято пожежники.