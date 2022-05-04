Рус

День матері в Україні 2022: найкращі листівки для рідної людини

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
39
День матері в Україні - листівки
День матері в Україні - листівки

2022 року День матері українці відзначають 8 травня

Щорічно у другу неділю травня в Україні святкують День матері. Цього року свято припадає на 8 число. На відміну від свята 8 Березня, з Днем матері вітають жінок, які вже стали мамами, або скоро ними стануть.

Це зворушливе свято є чудовою нагодою привітати свою маму, сказати їй слова подяки за любов, турботу та терпіння, а також вручити милий подарунок.

Перевірені новини шукайте у нашому Telegram

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі листівки та картинки зі святом, якими ви можете порадувати найдорожчих жінок у своєму житті, особливо якщо ви знаходитесь на відстані через війну.

Листівки з Днем матері 2022
Листівки з Днем матері 2022
Листівки з Днем матері 2022
Листівки з Днем матері 2022
Листівки з Днем матері 2022
Листівки з Днем матері 2022
Листівки з Днем матері 2022
Листівки з Днем матері 2022
Листівки з Днем матері 2022
Листівки з Днем матері 2022
Листівки з Днем матері 2022
Листівки з Днем матері 2022
Листівки з Днем матері 2022
Листівки з Днем матері 2022
Листівки з Днем матері 2022
Листівки з Днем матері 2022

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 4 травня у світі відзначають своє професійне свято пожежники.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #День матері в Україні
Каволі — американець, хоч і народився в Німеччині
Політика
США назвали ім’я нового головнокомандувача військ НАТО в Європі: що відомо
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Каволі — американець, хоч і народився в Німеччині
США назвали ім’я нового головнокомандувача військ НАТО в Європі: що відомо
Дата публікації
Категорія
путін міг "образитися" на прямий наліт на його генералів
Помста чи…? Військовий експерт назвав причину ракетної атаки на Україну 3 травня
Дата публікації
Категорія
Армія РФ
Дуже добре для України: експерт назвав головну проблему путінської армії
Дата публікації
Категорія
Армія РФ
"Поки не закінчиться населення росії": Арестович дав прогноз, коли окупанти припинять наступ
Дата публікації
Категорія
Українські міста продовжують страждати від ракетних ударів
Війна — день 70: росіяни наступають на Донбасі і масово б’ють ракетами по містам України