Оля Фреймут впервые показала подросшего сына: "Ты появился на свет у День матери" (фото)

8 мая сыну украинской телеведущей исполняется 6 лет

В воскресенье, 8 мая, на День матери в Украине известная телеведущая Ольга Фреймут поздравила своего сына Валерия с днем рождения. Мальчику исполнилось 6 лет.

У себя на странице в Инстаграме экс-ведущая программы "Ревизор" поделилась фото, на котором впервые показала своего подросшего сына.

"Сегодня твой День Рождения. Шесть лет киевское утро было ласковым, я вспоминаю его в деталях, до шелеста листьев в нашем саду; к улыбке Папы, когда он взял тебя на руки в родильной комнате… Валерий. Ты явился на свет в День Матери", — трогательно поздравила Фреймут сына.

Телеведущая рассказала, что ее сын, как и другие украинские дети, которые были вынуждены покинуть свои родные дома из-за войны, мечтает, чтобы поскорее наступил мир.

"Вчера ты по-взрослому попросил нас: "Я так жду сюрприза, чтобы Украина на мой День рождения победила." Эту просьбу я переадресовываю Небесам…", — написала Фреймут.

Ведущая опубликовала несколько кадров с празднования дня рождения Валерия в сторис

Что известно о личной жизни Ольги Фреймут

Украинская телеведущая вышла замуж за своего возлюбленного Владимира Локотко 25 апреля 2017 года. У пары двое совместных детей: в 2016 году родился сын Валерий, а в 2017 — дочь Евдокия. От предыдущих отношений с британцем Нилом у Фреймут есть дочь Злата (2006). Сейчас телеведущая вместе с семьей находится за границей.

Ольга Фреймут с мужем Владимиром Локотко и детьми

Ранее сообщалось, что украинский певец Владимир Дантес с начала войны заговорил о своей сестре-россиянке. Девушка хочет поменять свой российский паспорт на украинский.