Годовщина со дня рождения Леси Украинки: почему в этот день хотят установить День украинской женщины

Идея отменить в Украине Международный женский день озвучивается не первый раз, но вопрос все еще остается дискуссионным

В субботу, 25 февраля 2023 года, выпадает 152 годовщина со дня рождения известной украинской писательницы Леси Украинки (настоящее имя – Лариса Петровна Косач). Это одна из самых выдающихся фигур нашей культуры. Несмотря на сложную судьбу, мужественная женщина находила вдохновение и создала гениальные поэтические, прозаические и публицистические произведения, а также блестяще переводила мировую классику. Ее слова "Я хочу крізь сльози сміятись" является жизненным девизом многих украинцев в наше время.

Недавно народные депутаты предложили в эту же дату отмечать новый праздник — День украинской женщины, а выходной 8 марта намерены убрать. "Телеграф" рассказывает, какой праздник хотят ввести парламентарии 25 февраля в день рождения Леси Украинки и отменят ли в Украине Международный женский день 8 марта.

День украинской женщины 25 февраля: что предлагает праздновать Рада

Новый законопроект (№ 9009) предлагает отменить праздники 1,9 мая и 8 марта, вместо этого ввести День украинки, День матери и Шевченков день. Авторы документа обосновывают эту инициативу намерением отказаться от навязанных в советском прошлом традиций, а уважать собственные, украинские.

"До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта — так называемый "Международный женский день", установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Он внедрен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году, с привязкой к началу Февральской революции в россии 1917 года. Напротив считаем более целесообразным отмечать "День украинской женщины" в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля — Леси Украинки, а именно 25 февраля", — говорится в пояснительной записке.

Следует отметить, что речь идет пока о проекте закона. То есть законодательно празднование Дня украинской женщины 25 февраля в Украине в настоящее время не введено.

Добавим, что предложение об отмене 8 марта в Украине не ново. В 2017 году Институт национальной памяти при руководстве Владимира Вятровича уже пытался отказаться от празднования этой даты. Идею общество восприняло неоднозначно и предложение не нашло воплощения.

Заменит ли День украинской женщины 8 марта

Украинцы имеют разное отношение к дате 8 марта: у многих это возможность поздравить жен, матерей или бабушек с таким себе праздником женственности и весны, другие же актуализируют в этот день вопросы прав женщин. Полное название праздника, принятое в 1977 году Генеральной ассамблеей ООН, звучит так: Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

Возникновению праздника предшествовали многочисленные забастовки работниц текстильных фабрик в США и Европе во второй половине ХІХ — начале ХХ ст. Один из первых — "марш пустых кастрюль" — состоялся 8 марта 1857 года. Протесты приобретали масштаб и в 1908 году Социалистическая партия Америки объявила 28 февраля первым Международным днем женщин.

Современная дата была введена с подачи активистки Клары Цеткин из Социал-демократической партии Германии, призвавшей ежегодно уважать День солидарности женщин и бороться с дискриминацией их прав. В советские времена акцент сместился: праздник использовался для продвижения большевистских нарративов, а о гендерных вопросах почти речь не шла.

В активистских кругах вокруг замены 8 марта на День украинки ведутся дискуссии. Так, сообщество "Гендер в деталях" считает, что закон будет только мешать борьбе украинцев и украинок за свои права и против нацистских и российских оккупантов.

Кроме того, неизвестно, насколько дата нового праздника будет целесообразной. Леся Украинка не выбирала, когда ей рождаться и не подозревала, что ее именинам предшествуют довольно траурные дни: 25 февраля идет сразу после Дня Героев Небесной Сотни и годовщины российского полномасштабного вторжения.

Вместе с тем, в сети уже появляются попытки празднования Дня украинской женщины. Заведения предлагают посетить праздничный ужин, а мастера хенд-мейда продают тематические изделия (пряники, листовки или букеты).

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