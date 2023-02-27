Як виглядає наймолодший син 57-річного Віктора Павліка: молода дружина співака поділилась фото

Хлопчик дуже схожий на свого зіркового тата

Українська блогерка Катерина Репяхова показала, як подорослішав її спільний з Віктором Павліком син — Михайло, якого зіркові батьки ніжно називають Михасиком. Хлопчик народився у червні 2021 року, а для самого відомого співака це вже четверта дитина.

Дівчина виклала в соцмережі Інстаграм фото, зроблені в сімейній поїздці в Буковелі. "Рандомні фото з нашої поїздки на пам’ять", — написала Катерина в пості.

На зображеннях, молодша за свого 57-річного чоловіка майже на 30 років, Катерина показала, як зараз виглядає Михасик. На одному із фото малюк щиро посміхається, і варто зазначити, що хлопчик дуже схожий на свого зіркового тата.

Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова одружились у травні 2020 року. А в січні 2021-ого Репяхова оголосила, що чекає на дитину. Раніше дівчина розповідала, що до роману з виконавцем була у тривалих стосунках з іншим чоловіком.