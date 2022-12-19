"Важке розставання": молода дружина Віктора Павліка розповіла про своє минуле кохання

Дівчина була у минулих стосунках цілих п'ять років

Блогерка Катерина Павлік (в дівоцтві — Репяхова), яка нещодавно потрапила в ДТП, поділилась з прихильниками подробицями свого особистого життя.

Дівчина розповіла в сторіс Інстаграму, що ще до початку стосунків з відомим українським співаком Віктором Павліком протягом п'яти років зустрічалась з іншим чоловіком, а саме з 9 класу до 2 курсу університету.

"Важке розставання… Чоловіка (Віктора Павліка — ред.) зустріла вже після закінчення університету", — розповіла Катерина в соцмережі.

Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова пов’язали себе узами шлюбу у травні 2020 року. А в січні 2021 року Репяхова оголосила, що чекає на дитину. Малюк з’явився на світ у червні.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну дружина Віктора Павліка відлітала до Ізраїлю з маленьким сином. Вже перед від’їздом до України у травні хлопчик захворів. Другий раз однорічний малюк захворів після місячного відпочинку сім'ї за кордоном.