"Різко стало погано": маленький син Віктора Павліка серйозно захворів (фото)

За словами дружини співака, її однорічний син Михайло підхопив ротавірус

Українська блогерка Катерина Павлік повідомила своїм підписникам в соцмережі, що її однорічний син від відомого співака Віктора Павліка серйозно захворів після місячного відпочинку за кордоном.

За словами молодої матусі, її первістку стало погано на кордоні із Молдовою. "Понад дві години на кордоні. Він горить, блювання, діарея", — повідомила Катерина в сторіс-Інстаграму.

Блогерці довелось залишитись в Одесі, хоча мама з сином планували не зупинятись в дорозі.

"Я впевнена, що це ротавірус, який Мишко зловив десь у літаку або в аеропорту. Щеплення ротарікс робили двічі, але на жаль ротавірус є і досить у складній формі", — відмітила Павлік.

На одному з кадрів Катерина показала, що її син страждає від температури більше 39 градусів.

Нагадаємо, що малюк вже не вперше захворює в цьому році. Так, після повномасштабного вторгнення росії в Україну дружина Віктора Павліка відлітала до Ізраїлю з маленьким сином. Вже перед від’їздом до України у травні хлопчик захворів — у нього почало боліти коліно, через що піднялася температура та зник апетит. За визнанням зіркової мами, вона почала дуже турбуватися, адже передбачала, що її син може мати страшне захворювання, знайоме її сім’ї.

Пізніше Катерина Репяхова зізналася, що з дорослішанням її син Михайло почав вимагати більше уваги і розповіла про "кризу одного року".