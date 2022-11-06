"Резко стало плохо": маленький сын Виктора Павлика серьезно заболел (фото)

По словам жены певца, ее годовалый сын Михаил подхватил ротавирус

Украинская блогерша Екатерина Павлик сообщила своим подписчикам в соцсети, что ее годовалый сын от известного певца Виктора Павлика серьезно заболел после месячного отдыха за границей.

По словам молодой мамочки, ее первенцу стало плохо на границе с Молдовой. "Больше двух часов на границе. Он горит, рвота, диарея", — сообщила Екатерина в сторис-Инстаграма.

Блогерше пришлось остаться в Одессе, хотя мать с сыном планировали не останавливаться в пути.

"Я уверена, что это ротавирус, который Миша поймал где-то в самолете или в аэропорту. Прививки ротарикс делали дважды, но к сожалению ротавирус есть и достаточно в сложной форме", — отметила Павлик.

На одном из кадров Екатерина показала, что ее сын страдает от температуры более 39 градусов.

Напомним, что малыш уже не в первый раз заболевает в этом году. Так, после полномасштабного вторжения россии в Украину жена Виктора Павлика улетала в Израиль с маленьким сыном. Уже перед отъездом в Украину в мае мальчик заболел — у него начало болеть колено, из-за чего поднялась температура и исчез аппетит. По признанию звездной мамы, она начала очень беспокоиться, ведь предполагала, что ее сын может иметь страшное заболевание, знакомое ее семье.

Позже Екатерина Репяхова призналась, что с взрослением ее сын Михаил начал требовать больше внимания и рассказала о "кризисе одного года".