Андрей Джеджула пожаловался на свою бывшую жену: не дает видеться с дочерью (видео)

Судебная волокита украинского шоумена продолжается

Известный украинский телеведущий Андрей Джеджула, потерявший отца в начале 2022 года, заявил, что его бывшая жена Юлия Леус препятствует общению с дочерью.

Супруги со скандалом официально расторгли брак только в октябре, но выяснять между собой отношения все еще продолжают. В своем видеообращении в Инстаграме Джеджула заявил, что его вместе с Юлией пригласили на спецкомиссию по правам ребенка. По словам ведущего, его бывшая не пришла и сказала, что не была проинформирована об этом.

"Рассматривался вопрос права моей дочери на получение всестороннего воспитания и опеки от отца, что, в принципе, лишено ее матерью. На этой комиссии моя бывшая не появилась. Я записал неделю назад видео по этому поводу. В комментах было много вопросов от, я так понимаю, подписчиков моей бывшей, в которых они утверждали, что она обвинила меня в том, что никакой комиссии 27 октября не было, что комиссия проходила 24 октября", — рассказал мужчина.

Джеджула заявил, что 24 октября встреча действительно была, но она была индивидуальной, а 27 октября должна была состояться общая комиссия, где Юля должна была появиться. "Она, конечно, не появилась. В традиционной ей манере содрогания воздуха обвинила меня в том, что вообще в этот день не было ни одной комиссии, что мне нужно что-то делать с памятью, что мне нужно вызвать врачей", — рассказал шоумен.

Мужчина добавил, что продолжит бороться за право видеться и общаться со своей дочерью.

В 2017 году телеведущий связал себя узами брака с Леус. В 2021 году у пары родилась дочь Адель. В июле женщина дала откровенное эксклюзивное интервью, где рассказала, что Джеджула регулярно избивал ее, унижал и даже подсыпал ей наркотики в напитки.

Напомним, что Андрей Джеджула был женат два раза. Первой женой шоумена была украинская певица Санта Димопулос. В 2008 году у них родился сын Даниэль, а через два года пара рассталась. Перед вторым браком телеведущий был в отношениях с актрисой Инной Крамаренко. Пара была вместе 4 года, но позже сообщила о разрыве.

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