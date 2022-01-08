У Андрея Джеджулы умер отец: шоумен рассказал о нем трогательную историю

Мужчина рассказал, каким был его родитель

У известного телеведущего и шоумена Андрея Джеджулы, который в феврале этого года стал отцом во второй раз, случилось горе — мужчина потерял своего отца Владимира Джеджулу.

О смерти близкого человека 46-летний артист сообщил у себя в Инстаграме.

"Папа перешагнул в вечность…", — написал Джеджула-младший.

Украинский телеведущий посвятил пост своего умершему отцу, который ушел из жизни на церковные праздники. Джеджула опубликовал архивную близкого человека, рассказал, каким был его отец при жизни и поведал о трогательной семейной истории.

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"Каким ты был? Резким, твердым, справедливым, правдолюбом, новатором! Ты был заботливым папой и отличным руководителем! Ты всегда учил не сдаваться и все делать вовремя!", — написал шоумен.

По словам Джеджулы, он благодарен отцу за то, что тот в своем время приобщил его к спорту, записывал во все мыслимые и немыслимые секции и кружки.

"Я помню как мы приехали в санаторий в Севастополь ночью и никто не открывал и я заночевал на лавочке в домике на детской площадке, а ты всю ночь спиной в плаще закрывал в дверях меня от проливного дождя", — поделился Андрей Джеджула.

Что известно о семье Андрея Джеджулы

Отец телеведущего Владимир Владимирович родился 4 мая 1943 года в Киеве, более 20 лет работал руководителем по налаживанию телекоммуникаций в городе Якутск, Россия. С 1998 года являлся исполнительным директором кровельной компании "Центр". Мама Екатерина Александровна родилась 10 ноября 1949 года в Киевской области, работала в университете им. Шевченко. Была директором студенческого городка и проректором Высшей школы права, скончалась 8 марта 2016 года.

Сам Андрей Джеджула был женат два раза. Первой женой шоумена была украинская певица Санта Димопулос. В 2008 году у них родился сын Даниэль, а через два года пара рассталась.

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В 2017 году телеведущий связал себя узами брака с Юлией Леус. В 2021 году у пары родилась дочь Адель. В июле женщина дала откровенное эксклюзивное интервью, где рассказала, что Джеджула регулярно избивал ее, унижал и даже подсыпал ей наркотики в напитки. Сейчас супруги не живут вместе.

Андрей Джеджула с экс-женой Юлией Леус

Перед вторым браком телеведущий был в отношениях с актрисой Инной Крамаренко. Пара была вместе 4 года, но позже сообщили о разрыве.

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