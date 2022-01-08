17-летний сын известной певицы покончил с собой

Парень находился в розыске с четверга

В субботу, 8 января, стало известно о смерти 17-летнего сына известной ирландской певицы Шинейд О'Коннор, которая в 2018 году объявила о принятии ислама.

О потери дорогого человека 55-летняя знаменитость сообщила у себя на странице в Twitter.

"Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я так сильно тебя люблю", — написала О'Коннор.

Как сообщает Daily Mail, 17-летний парень покончил жизнь самоубийством до того, как он был объявлен пропавшим без вести с четверга в Талле (Южный Дублин). Ранее певица обращалась в соцсети к исчезнувшему сыну: "Это сообщение для моего сына Шейна. Шейн, это уже не смешно, все эти исчезновения. Ты пугаешь меня до чертиков". Тело парня было найдено в пятницу, 7 января.

На фото справа - сын певицы Шейн О'Коннор

Шейн — сын Шинейд и Донала Ланни, популярного ирландского фолк-музыканта и продюсера. Он был одним из основателей ряда групп, а совсем недавно создал группу Usher's Island. Вскоре после рождения Шейна супруги развелись.

Добавим, что певица была замужем четыре раза и имеет четверых детей: дочь и три сына.

Что известно о Шинейд О'Коннор

Шинейд О'Коннор — известная ирландская певица и композитор. В 2017 году звезда рассказала своим поклонникам, что ее мать, которая погибла в автомобильной катастрофе в 1985 годy, неоднократно издевалась и насиловала ее. По словам певицы, она 8 раз пыталась покончить с собой в течение одного года. В 2018 году Шинейд О'Коннор сообщила, что стала мусульманкой и получила имя — Шухада.

Шинейд О'Коннор в молодости и сейчас

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