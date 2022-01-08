17-річний син відомої співачки наклав на себе руки

Хлопець перебував у розшуку з четверга

У суботу, 8 січня, стало відомо про смерть 17-річного сина відомої ірландської співачки Шинейд О’Коннор, яка у 2018 році оголосила про прийняття ісламу.

Про втрату дорогої людини 55-річна знаменитість повідомила у себе на сторінці у Twitter.

"Мій прекрасний син, Невієм Неста Алі Шейн О’Коннор, світло мого життя, сьогодні вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер з Богом. Нехай він спочиває зі світом і нехай ніхто не наслідуватиме його приклад. Моя дитина. Я так сильно тебе люблю", — написала О’Коннор

Як повідомляє Daily Mail, 17-річний хлопець покінчив життя самогубством до того, як його було оголошено зниклим безвісти з четверга в Таллі (Південний Дублін). Раніше співачка зверталася в соцмережі до зниклого сина: "Це повідомлення для мого сина Шейна. Шейн, це вже не смішно, всі ці зникнення. Ти лякаєш мене до чортиків". Тіло хлопця було знайдено у п’ятницю, 7 січня.

На фото праворуч — син співачки Шейн О’Коннор

Шейн – син Шинейд та Донала Ланні, популярного ірландського фолк-музиканта та продюсера. Він був одним із засновників низки груп, а зовсім недавно створив гурт Usher’s Island. Незабаром після народження Шейна подружжя розлучилося.

Додамо, що співачка була одружена чотири рази і має чотирьох дітей: доньку та трьох синів.

Що відомо про Шинейд О’Коннор

Шинейд О’Коннор — відома ірландська співачка та композитор. У 2017 році зірка розповіла своїм шанувальникам, що її мати, яка загинула в автомобільній катастрофі в 1985 році, неодноразово знущалася і гвалтувала її. За словами співачки, вона 8 разів намагалася накласти на себе руки протягом одного року. У 2018 році Шинейд О’Коннор повідомила, що стала мусульманкою і отримала ім’я Шухада.

Шинейд О’Коннор у молодості і зараз

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