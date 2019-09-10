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Ирландская певица Шинейд О'Коннор рассказала о религии и тяжелом прошлом (Видео)

Ирландская певица Шинейд О'Коннор рассказала о религии и тяжелом прошлом (Видео)
15:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:52-летняя ирландская певица Шинейд О'Коннор в прошлом имела немало проблем с психическим здоровьем – ее не покидали мысли о суициде и смене религии.

Недавно артистка стала гостьей шоу The Late Late Show with James Corden, где извинилась за громкие образы и рассказала, как изменилась ее жизнь после принятия ислама.

Женщина, которая взяла новое имя Шухада, что в переводе с арабского означает "мученица", не только поделилась сокровенным, но и исполнила свой хит конца 1990-х "Nothing Compares 2 U".

В 2018 году артистка после смены веры заявила, что больше не хочет "проводить время с отвратительными белыми людьми". Теперь же она очень жалеет об этих словах и приносит публичные извинения. 

Я публиковала эти посты, будучи озлобленной и нездоровой. Они не имеют ничего общего с правдой и не соответствуют моим убеждениям сейчас. Их спровоцировала повсеместная исламофобия. Я хочу извиниться за причиненную боль. Это был один из самых безумных твитов, которые видел Бог, – заявила Шухада.

На вечернее топ-шоу Шинейд пришла в традиционной мусульманской одежде – с покрытой головой в хиджабе. "Нет никаких правил. Я не в том возрасте, чтобы обязательно носить хиджаб. Я не ношу его потому, что я должна. Я ношу его потому, что мне это нравится. Это просто идентификация себя, как мусульманки", – сразу же объяснила свою позицию певица.

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Она добавила, что решила принять ислам, потому что поняла, что была мусульманкой всю жизнь.

Я прочитала вторую главу Корана и поняла, что я дома и что я была мусульманкой всю свою жизнь. Вы можете быть мусульманином, даже не будучи им. Ведь мусульманин – это тот, кто считает, что не следует поклоняться никому, кроме Бога, – отметила звезда.

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Все по теме:

Религия, Певица, Артистка, Шинейд О'Коннор, Ирландская певица.
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