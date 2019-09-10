Американская звезда рассказала, о том что может иметь две неизлечимые болезни

Новости шоу бизнеса:По ее словам, медики сделали пробу и получили положительный результат на волчанку и ревматоидный артрит.

Звезда реалити-шоу и одна из самых успешных бизнесвумен мира Ким Кардашян заявила, что у нее могут обнаружить две неизлечимые болезни.

Об этом Ким Кардашян откровенно рассказала своим родственникам во время съемок новых эпизодов реалити-шоу "Семейство Кардашян" (Keeping Up With The Kardashians). Как передает The Daily Mail, знаменитая американка обратилась к медикам в мае 2019 года, перед появлением на свет ее четвертого ребенка Псалма. Пока суррогатная мама готовилась к родам, Ким Кардашян страдала от отека суставов, частых головных болей и общей усталости, которая никогда не исчезала.

Я чувствую, что буквально распадаюсь. Я проснулась, а руки словно онемели. Я не могла ничего делать, даже взять зубную щетку или одеться. Это было ужасно,– рассказала Ким Кардашян.

Во время разговора с родственниками звезда не сдерживала слез и призналась, что прошла предварительное медицинское обследование. Врачи посоветовали звезде сдать пробы, некоторые из которых оказались положительными.

В частности, первый анализ крови Ким Кардашян показал наличие антител к ревматоидному артриту и волчанке, что может свидетельствовать о наличии болезни в организме. Однако врачи поторопились успокоить знаменитость. По их словам, Ким Кардашян нужно пройти более тщательное обследование, чтобы точно узнать диагноз.

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