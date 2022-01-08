У Андрія Джеджули помер батько: шоумен розповів про нього зворушливу історію
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 31
Чоловік розповів, яким був його батько
У відомого телеведучого та шоумена Андрія Джеджули, який у лютому цього року став батьком удруге, сталося горе — чоловік втратив свого батька Володимира Джеджулу.
Про смерть близької людини 46-річний артист повідомив у себе в Інстаграмі.
"Тато переступив у вічність ...", — написав Джеджула-молодший.
Український телеведучий присвятив пост своєму померлому батьку, який пішов із життя на церковні свята. Джеджула опублікував архівну фотографію близької людини, розповів, яким був його батько за життя і поділився зворушливою сімейною історією.
"Яким ти був? Різким, твердим, справедливим, правдолюбом, новатором! Ти був дбайливим татом і чудовим керівником! Ти завжди вчив не здаватися і все робити вчасно!", — написав шоумен.
За словами Джеджули, він вдячний батькові за те, що той свого часу долучив його до спорту, записував у всі мислимі та немислимі секції та гуртки.
"Я пам’ятаю як ми приїхали в санаторій до Севастополя вночі і ніхто не відкривав і я заночував на лавці в будиночку на дитячому майданчику, а ти всю ніч спиною в плащі закривав у дверях мене від зливи", — поділився Андрій Джеджула.
Що відомо про сім’ю Андрія Джеджули
Батько телеведучого Володимир Володимирович народився 4 травня 1943 року в Києві, понад 20 років працював керівником з налагодження телекомунікацій у місті Якутськ, Росія. З 1998 року був виконавчим директором покрівельної компанії "Центр". Мама Катерина Олександрівна народилася 10 листопада 1949 року у Київській області, працювала в університеті ім. Шевченка. Була директором студентського містечка та проректором Вищої школи права, померла 8 березня 2016 року.
Сам Андрій Джеджула був одружений двічі. Першою дружиною шоумена була співачка Санта Дімопулос. У 2008 році у них народився син Даніель, а за два роки пара розлучилася.
У 2017 році телеведучий зв’язав себе узами шлюбу з Юлією Леус. 2021 року у пари народилася дочка Адель. У липні жінка дала відверте ексклюзивне інтерв’ю, де розповіла, що Джеджула регулярно бив її, принижував і навіть підсипав їй наркотики у напої. Зараз подружжя не живе разом.
Перед другим шлюбом телеведучий був у стосунках з актрисою Інною Крамаренко. Пара була разом 4 роки, але пізніше повідомили про розрив.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що онук відомої російської співачки Алли Пугачової серйозно хворий. Що відбувається із зовнішністю 30-річного Микити Преснякова — дивіться у нашому попередньому матеріалі.
- Дата публікації
-
- Категорія
-