У Андрія Джеджули помер батько: шоумен розповів про нього зворушливу історію

Чоловік розповів, яким був його батько

У відомого телеведучого та шоумена Андрія Джеджули, який у лютому цього року став батьком удруге, сталося горе — чоловік втратив свого батька Володимира Джеджулу.

Про смерть близької людини 46-річний артист повідомив у себе в Інстаграмі.

"Тато переступив у вічність ...", — написав Джеджула-молодший.

Український телеведучий присвятив пост своєму померлому батьку, який пішов із життя на церковні свята. Джеджула опублікував архівну фотографію близької людини, розповів, яким був його батько за життя і поділився зворушливою сімейною історією.

"Яким ти був? Різким, твердим, справедливим, правдолюбом, новатором! Ти був дбайливим татом і чудовим керівником! Ти завжди вчив не здаватися і все робити вчасно!", — написав шоумен.

За словами Джеджули, він вдячний батькові за те, що той свого часу долучив його до спорту, записував у всі мислимі та немислимі секції та гуртки.

"Я пам’ятаю як ми приїхали в санаторій до Севастополя вночі і ніхто не відкривав і я заночував на лавці в будиночку на дитячому майданчику, а ти всю ніч спиною в плащі закривав у дверях мене від зливи", — поділився Андрій Джеджула.

Що відомо про сім’ю Андрія Джеджули

Батько телеведучого Володимир Володимирович народився 4 травня 1943 року в Києві, понад 20 років працював керівником з налагодження телекомунікацій у місті Якутськ, Росія. З 1998 року був виконавчим директором покрівельної компанії "Центр". Мама Катерина Олександрівна народилася 10 листопада 1949 року у Київській області, працювала в університеті ім. Шевченка. Була директором студентського містечка та проректором Вищої школи права, померла 8 березня 2016 року.

Сам Андрій Джеджула був одружений двічі. Першою дружиною шоумена була співачка Санта Дімопулос. У 2008 році у них народився син Даніель, а за два роки пара розлучилася.

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У 2017 році телеведучий зв’язав себе узами шлюбу з Юлією Леус. 2021 року у пари народилася дочка Адель. У липні жінка дала відверте ексклюзивне інтерв’ю, де розповіла, що Джеджула регулярно бив її, принижував і навіть підсипав їй наркотики у напої. Зараз подружжя не живе разом.

Андрій Джеджула з екс-дружиною Юлією Леус

Перед другим шлюбом телеведучий був у стосунках з актрисою Інною Крамаренко. Пара була разом 4 роки, але пізніше повідомили про розрив.

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