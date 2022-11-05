"Именно благодаря Алексу": участница "Холостяка 12" заинтриговала сеть беременным снимком (фото)

Одна из фавориток Алекса в первом эфире — во второй раз стала мамой. Причем тут сам Холостяк?

Вышел всего второй выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк" 12 сезон, а вокруг него уже очень много скандалов и интригующих ситуаций. Одна из участниц, покинувших проект на второй неделе, обвинила организаторов шоу в жестокости условий, а другая — заинтриговала беременным снимком, за который она благодарна Холостяку Алексу Топольскому.

Обладательница первой в новом сезоне белой розы, которая исполняет желания, 24-летняя Анастасия Анисимова поделилась на своей странице в Инстаграм несколькими беременными снимками, а также милой фотографией маленьких ножек новорожденного ребенка. Но что самое интригующее, что за это она поблагодарила и Топольского.

"Я выиграла самый главный приз. Мой холостяк, мое сердечко и самые ценный приз — наш ребенок. История нашей любви началась именно благодаря холостяку. И Алексу есть за что сказать спасибо" — написала девушка в подписи к снимку, из чего можно понять, что благодарна Настя за то, что после проекта она нашла свою истинную любовь.

Помимо этого, девушка добавила, что сейчас она находится в гармоничных отношениях, где любит и она, и любят ее.

Также, судя по ее постам, мамой во второй раз Анастасия стала еще в августе, о чем говорит милый снимок маленьких ножек. "Теперь твои ножки у меня в руках, и самое главное, что мы вместе. Ты сопишь у меня на животе и я самая счастливая" — написала девушка в подписи к фото.

Скандал с участницей 12 сезона шоу "Холостяк"

Второй выпуск шоу "Холостяк-12" неожиданно закончился большим скандалом в сети. Главный герой проекта, бизнесмен Алекс Топольский попрощался сразу с 6-ю девушками, и одну из них, видимо, очень сильно задело то, то ее "выгнали" так рано. 28-летняя нутрициолог Анастасия Кузмицкая решила рассказать "всю правду" о съемках проекта.

Как ранее сообщал "Телеграф", после премьеры 12 сезона реалити в сети начался хейт из-за озвучивания программы. Ведущий проекта Григорий Решетник ответил на критику, почему создатели пошли на украинский дубляж "Холостяка".