"Саме завдяки Алексу": учасниця "Холостяка 12" заінтригувала мережу вагітним знімком (фото)

Одна з фавориток Алекса у першому ефірі – вдруге стала мамою. До чого тут сам Холостяк?

Вийшов лише другий випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк" 12 сезон, а навколо нього вже дуже багато скандалів та ситуацій, що інтригують. Одна з учасниць, що залишили проєкт другого тижня, звинуватила організаторів шоу у жорстокості умов, а інша — заінтригувала вагітним знімком, за який вона вдячна Холостяку Алексу Топольському.

Власниця першої у новому сезоні білої троянди, яка виконує бажання, 24-річна Анастасія Анісімова поділилася на своїй сторінці в Інстаграм кількома вагітними знімками, а також милою фотографією маленьких ніжок новонародженої дитини. Але що інтригує, що за це вона подякувала і Топольському.

"Я виграла найголовніший приз. Мій холостяк, моє серце і найцінніший приз — наша дитина. Історія нашого кохання почалася саме завдяки холостяку. І Алексу є за що сказати спасибі" — написала дівчина у підписі до знімка, з чого можна зрозуміти, що вдячна Настя за те, що після проєкту вона знайшла своє справжнє кохання.

Крім цього, дівчина додала, що зараз вона перебуває у гармонійних відносинах, де любить і вона, і люблять її.

Також, судячи з її постів, мамою вдруге Анастасія стала ще у серпні, про що говорить милий знімок маленьких ніжок. "Тепер твої ніжки у мене в руках, і найголовніше, що ми разом. Ти сопиш у мене на животі і я найщасливіша" — написала дівчина у підписі до фото.

Скандал із учасницею 12 сезону шоу "Холостяк"

Другий випуск шоу "Холостяк-12" несподівано закінчився великим скандалом у мережі. Головний герой проєкту, бізнесмен Алекс Топольський попрощався відразу з 6-ма дівчатами, і одну з них, мабуть, дуже сильно зачепило те, що її "вигнали" так рано. 28-річна нутриціолог Анастасія Кузміцька вирішила розповісти "всю правду" про зйомки проєкту.

Як раніше повідомляв "Телеграф", після прем’єри 12 сезону реаліті у мережі почався хейт через озвучення програми. Ведучий проєкту Григорій Решетник відповів на критику, чому творці пішли на український дубляж "Холостяка".