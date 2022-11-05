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Андрій Джеджула поскаржився на свою колишню дружину: не дає бачитися з дочкою (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Юлія Леус та Андрій Джеджула Новина оновлена 05 листопада 2022, 15:01
Юлія Леус та Андрій Джеджула. Фото instagram.com

Судова тяганина українського шоумена триває

Відомий український телеведучий Андрій Джеджула, який втратив батька на початку 2022 року, заявив, що його колишня дружина Юлія Леус перешкоджає спілкуванню з дочкою.

Подружжя зі скандалом офіційно розірвало шлюб лише у жовтні, але з’ясовувати між собою стосунки все ще продовжує. У своєму відеозверненні в Інстаграмі Джеджула заявив, що його разом із Юлією запросили на спецкомісію з прав дитини. За словами ведучого, його колишня не прийшла і сказала, що не була проінформована про це.

"Розглядалося питання права моєї доньки на отримання всебічного виховання та опіки від батька, що, в принципі, позбавлене її матір'ю. На цій комісії моя колишня не з’явилася. Я записав тиждень тому відео з цього приводу. У коментах було багато питань від, я так розумію, підписників моєї колишньої, в яких вони стверджували, що вона звинуватила мене в тому, що ніякої комісії 27 жовтня не було, що комісія проходила 24 жовтня", — розповів чоловік.

Джеджула заявив, що 24 жовтня зустріч справді була, але вона була індивідуальною, а 27 жовтня мала відбутися спільна комісія, де Юля мала з’явитися. "Вона, звичайно, не з’явилася. У традиційній їй манері здригання повітря звинуватила мене в тому, що взагалі цього дня не було жодної комісії, що мені потрібно щось робити з пам’яттю, що мені потрібно викликати лікарів", — розповів шоумен.

Чоловік додав, що продовжить боротися за право бачитися та спілкуватися зі своєю дочкою.

У 2017 році телеведучий зв’язав себе узами шлюбу з Леус. 2021 року у пари народилася дочка Адель. У липні жінка дала відверте ексклюзивне інтерв’ю, де розповіла, що Джеджула регулярно бив її, принижував і навіть підсипав їй наркотики у напої.

Нагадаємо, що Андрій Джеджула був одружений двічі. Першою дружиною шоумена була співачка Санта Дімопулос. У 2008 році у них народився син Даніель, а за два роки пара розлучилася. Перед другим шлюбом телеведучий був у стосунках з актрисою Інною Крамаренко. Пара була разом 4 роки, але пізніше повідомила про розрив.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 24-річна учасниця нового 12-го сезону проєкту "Холостяк" Анастасія Анісімова поділилася в Інстаграмі кількома вагітними знімками. Дівчина не розкриває ім’я батька дитини.

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