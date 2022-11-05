Андрій Джеджула поскаржився на свою колишню дружину: не дає бачитися з дочкою (відео)

Судова тяганина українського шоумена триває

Відомий український телеведучий Андрій Джеджула, який втратив батька на початку 2022 року, заявив, що його колишня дружина Юлія Леус перешкоджає спілкуванню з дочкою.

Подружжя зі скандалом офіційно розірвало шлюб лише у жовтні, але з’ясовувати між собою стосунки все ще продовжує. У своєму відеозверненні в Інстаграмі Джеджула заявив, що його разом із Юлією запросили на спецкомісію з прав дитини. За словами ведучого, його колишня не прийшла і сказала, що не була проінформована про це.

"Розглядалося питання права моєї доньки на отримання всебічного виховання та опіки від батька, що, в принципі, позбавлене її матір'ю. На цій комісії моя колишня не з’явилася. Я записав тиждень тому відео з цього приводу. У коментах було багато питань від, я так розумію, підписників моєї колишньої, в яких вони стверджували, що вона звинуватила мене в тому, що ніякої комісії 27 жовтня не було, що комісія проходила 24 жовтня", — розповів чоловік.

Джеджула заявив, що 24 жовтня зустріч справді була, але вона була індивідуальною, а 27 жовтня мала відбутися спільна комісія, де Юля мала з’явитися. "Вона, звичайно, не з’явилася. У традиційній їй манері здригання повітря звинуватила мене в тому, що взагалі цього дня не було жодної комісії, що мені потрібно щось робити з пам’яттю, що мені потрібно викликати лікарів", — розповів шоумен.

Чоловік додав, що продовжить боротися за право бачитися та спілкуватися зі своєю дочкою.

У 2017 році телеведучий зв’язав себе узами шлюбу з Леус. 2021 року у пари народилася дочка Адель. У липні жінка дала відверте ексклюзивне інтерв’ю, де розповіла, що Джеджула регулярно бив її, принижував і навіть підсипав їй наркотики у напої.

Нагадаємо, що Андрій Джеджула був одружений двічі. Першою дружиною шоумена була співачка Санта Дімопулос. У 2008 році у них народився син Даніель, а за два роки пара розлучилася. Перед другим шлюбом телеведучий був у стосунках з актрисою Інною Крамаренко. Пара була разом 4 роки, але пізніше повідомила про розрив.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 24-річна учасниця нового 12-го сезону проєкту "Холостяк" Анастасія Анісімова поділилася в Інстаграмі кількома вагітними знімками. Дівчина не розкриває ім’я батька дитини.