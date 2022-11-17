Дружина Віктора Павліка потрапила в ДТП: дівчина показала наслідки (фото)

Аварія сталася через відсутність світла

Українська блогерка Катерина Павлік, у якої нещодавно захворів маленький син, повідомила своїх підписників в соцмережі, що посеред білого дня потрапила в аварію.

В сторіс-Інстаграм дівчина розповіла, що через відсутність світла і непрацюючого світлофора в її автівку врізалась інша машина.

"Сьогодні я відчула "прелести" відсутності світла. В мене в'їхала дівчина. Історія довга, але вона не права. Я їхала по главній, а вона виїжджала з другорядної і в'їхала в крило. Все через відсутність світлофора", — написала блогерка в Інстаграмі.

Дружина Віктора Павліка зазначила, що винуватиця одразу почала сперечатися, але згодом визнала свою провину навіть без втручання поліції.

Нагадаємо, що Віктор Павлік та Катерина Репяхова пов’язали себе узами шлюбу у травні 2020 року. А в січні 2021 року Репяхова оголосила, що чекає на дитину. Малюк з’явився на світ у червні.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну дружина Віктора Павліка відлітала до Ізраїлю з маленьким сином. Вже перед від’їздом до України у травні хлопчик захворів.