Жена Виктора Павлика попала в ДТП: девушка показала последствия (фото)

Авария произошла из-за отсутствия света

Украинская блогерша Екатерина Павлик, у которой недавно заболел маленький сын, сообщила своим подписчикам в соцсети, что посреди бела дня попала в аварию.

В стрис-Инстаграм девушка рассказала, что из-за отсутствия света и неработающего светофора в ее автомобиль врезалась другая машина.

"Сегодня я почувствовала "прелести" отсутствия света. У меня въехала девушка. История длинная, но она не права. Я ехала по главной, а она выезжала из второстепенной и въехала в крыло. Все из-за отсутствия светофора", — написала блогерша в Инстаграме.

Жена Виктора Павлика отметила, что виновница сразу начала спорить, но впоследствии признала свою вину даже без вмешательства полиции.

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова связали себя узами брака в мае 2020 года. А в январе 2021 года Репяхова объявила, что ждет ребенка. Малыш появился на свет в июне.

После полномасштабного вторжения россии в Украину жена Виктора Павлика улетала в Израиль с маленьким сыном. Уже перед отъездом в Украину в мае мальчик заболел.