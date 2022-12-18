Поцілунок Жадана з українською співачкою викликав жваве обговорення в мережі: хто та за що захейтив артистів

Сцена з поцілунком співачки та письменника викликала обговорення у мережі

Українці активно обговорюють новий кліп відомої співачки Христини Соловій. А все через те, що в музичному ролику відбувся дуже чуттєвий поцілунок між 29-річною артисткою і 49-річним українським поетом і музикантом Сергієм Жаданом, який зараз активно волонтерить і організовує благодійні тури на підтримку ЗСУ.

Відеоролик під назвою "Юність" став неочікуваним для шанувальників як співачки, так і письменника. У відео Христина та Сергій постали закоханою парою, а в один із моментів головні герої пристрасно цілуються один з одним.

За сюжетом, дівчина зустрічає на вечірці чоловіка, якого втілив Жадан. Закохані подорожують на байку і переживають свій новий роман.

Іронічно висловилась про претензії "моралізованих" користувачів мережі до кліпу артоглядач Лєна Чіченіна в Фейсбуці. Весь хейт кліпу Чічеріна звела в один лиш допис: "Шок! Разврат! Педофілія! У своєму новому музичному відео Христина Соловій цілується із Сергієм Жаданом. І не просто, а грає юну дівчину, яка зв‘язалася із чоловіком, який годиться їй у батьки. Та ше і їздить з ним на мотоциклі без шолому! Людоньки, відколи ж світле званя "український поет" почало заплямовуватися оцим вашим блядським сексом і проісками сатани? Ще й під час війни! Хай би той Жадан луччє б на фронт пішов!".

Стала на захист "Юності" і політичний оглядач "Телеграфу" Юлія Забєліна. Вона відмітила, що все, що пов’язано з сексом — ще дуже табуйовано в українському суспільстві.

"Те, що у нашому суспільстві так зреагували на чуттєвий, але звичайний поцілунок Жадана та Соловій, говорить про те, що в нашому суспільстві, здається, мало цілуються", — написала журналістка.

Виступив проти "мракобєсія" Директор фестивалю блогерів Руслан Анфілов: "Саме такими мають бути українські зірки, а не якісь там патапіки (репер і продюсер Потап — ред.), що здриснули за кордон і розказують як вони там страждають".

Український ведучий Богдан Буткевич зауважив, що у нас тепер в ролі секс-символу та звабника виступає Сергій Жадан, а не якийсь російський актор чи недолугий репер.

Таку ж думку поділяє політичний оглядач Марина Данилюк-Ярмолаєва. Вона відмітила, що у свої 49 український письменник і музикант "просто торт" і новий "краш" для українок.

А засновниця благодійного фонду Kind Founder Тетяна Гриньова порівняла роботу Соловій з еротичним кліпом на пісню "Мовчати", в якому знялися Ірина Білик і Кузьма Скрябін.

"Тепер нові герої — о май гад, Жадан цілується із Соловій! І це прекрасно. Що кожен українець впізнає і Жадана без підпису, і голос Соловій. І що є кохання", — написала Гриньова.

Раніше співачка Христина Соловій порушила питання про те, чому українці не ігнорують російські пісні у розпал війни, тоді як українським співакам заважають виступати в Європі.