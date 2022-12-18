Поцелуй Жадана с украинской певицей вызвал оживленное обсуждение в сети: кто и за что захейтил артистов

Сцена с поцелуем певицы и писателя вызвала обсуждение в сети

Украинцы активно обсуждают новый клип известной певицы Христины Соловий. А все потому, что в музыкальном ролике состоялся очень чувственный поцелуй между 29-летней артисткой и 49-летним украинским поэтом и музыкантом Сергеем Жаданом, который сейчас активно волонтёрит и организует благотворительные туры в поддержку ВСУ.

Видеоролик под названием "Юність" стал неожиданным для поклонников как певицы, так и писателя. В видео Кристина и Сергей предстали влюбленной парой, а в один из моментов главные герои страстно целуются друг с другом.

По сюжету, девушка встречает на вечеринке мужчину, которого воплотил Жадан. Влюбленные путешествуют на байке и переживают свой новый роман.

Иронически высказалась о претензиях "морализованных" пользователей сети к клипу арт-обозреватель Лена Чиченина в Фейсбуке. Весь хейт клипа Чичерина свела в одно сообщение: "Шок! Разврат! Педофилия! В своем новом музыкальном видео Христина Соловий целуется с Сергеем Жаданом. И не просто, а играет юную девушку, которая связалась с мужчиной, который годится ей в отцы. Да еще и ездит с ним на мотоцикле без шлема! Люди, с каких пор светлое звание "украинский поэт" начало запятнывать этим вашим блядским сексом и происками сатаны? Еще и во время войны! Пусть бы тот Жадан лучше на фронт ушел!".

Встала на защиту "Юности" и политический обозреватель "Телеграфа" Юлия Забелина. Она отметила, что все, что связано с сексом, еще очень табуировано в украинском обществе.

"То, что в нашем обществе так отреагировали на чувственный, но обычный поцелуй Жадана и Соловий, говорит о том, что в нашем обществе, кажется, мало целуются", — написала журналистка.

Выступил против "мракобесия" Директор фестиваля блогеров Руслан Анфилов: "Именно такими должны быть украинские звезды, а не какие-то там патапчики (рэпер и продюсер Потап — ред.), которые здрыснули за границу и рассказывающие как они там страдают".

Украинский ведущий Богдан Буткевич отметил, что у нас теперь в роли секс-символа и соблазнителя выступает Сергей Жадан, а не какой-то российский актер или бестолковый рэпер.

Такое же мнение разделяет политический обозреватель Марина Данилюк-Ярмолаева. Она отметила, что в свои 49 украинский писатель и музыкант "просто торт" и новый "краш" для украинок.

А основательница благотворительного фонда Kind Founder Татьяна Гринева сравнила работу Соловий с эротическим клипом на песню "Мовчати", в котором снялись Ирина Билык и Кузьма Скрябин.

"Теперь новые герои — о май гад, Жадан целуется с Соловий! И это прекрасно. Что каждый украинец узнает и Жадана без подписи, и голос Соловий. И что есть любовь", — написала Гринева.

Ранее певица Христина Соловий подняла вопрос о том, почему украинцы не игнорируют российские песни в разгар войны, тогда как украинским певцам мешают выступать в Европе.