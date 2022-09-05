Жадан о скандале в Милане: "Иногда реакция европейцев основана на двойных стандартах"

По словам писателя, отказ поддерживать армию свидетельствует об отсутствии у людей смелости называть вещи своими именами

Писатель, музыкант и волонтер Сергей Жадан в интервью "Телеграфу" рассказал детали относительно недавнего скандала с отменой благотворительного концерта его группы в Милане, где собирали средства на харьковский батальон "Хартия", а также прокомментировал инциденты с двойными стандартами европейцев Украине.

"Организатор испугался и исчез из связи, а потом все отменил. Это просто опять-таки доказательство того, что часть европейцев не осознает ситуацию", — объяснил Жадан.

Это единичный случай и в подавляющем большинстве европейцы адекватно оценивают происходящее в Украине, говорит писатель. Однако за шесть месяцев войны случалась разная реакция.

"Иногда (реакция, — ред.) базирована на двойных стандартах. Когда будто и поддерживают Украину, готовы помогать женщинам и детям, но не военным. Причем военным однозначно нет, потому что это не о мире, а о войне. А это уже не о нашем пацифизме. И это как раз о двойных стандартах, свидетельствующих об отсутствии у людей какой-то принципиальности, смелости называть вещи своими именами", — заявил Жадан.

Так, по его словам, для части европейских политиков и бизнес-элит защита Украины — это "кроткая, максимально комфортная капитуляция".

"Когда украинцы говорят, что хотят защитить себя, то частью европейцев это воспринимается как нечто радикальное. И они не понимают, что мир в нашей стране могут принести только Вооруженные силы Украины. Но эти простые вещи понятны нам тем, кто находится на линии фронта. Но это все же единичные случаи", — рассказал писатель.

Также писатель прокомментировал влияние российской пропаганды на оценку ситуации европейцами. По словам Жадана, часть из них просто не понимает, что происходит, а некоторые оценивают ситуацию исходя из российских нарративов. Однако, что касается кампании за мирные переговоры с россией, писатель настроен более оптимистично.

"Это началось еще с 2014 года, определенные политические силы в Италии, Германии, Венгрии просто отрабатывают российские деньги. Не уверен, что это соответствует настроениям в обществе. Есть опросы, которые показывают, что европейцы поддерживают именно нас, а не россию", — подчеркнул Жадан.

Отметим, что сейчас группа "Жадан и Собаки" проводит благотворительный тур по Европе, чтобы собрать деньги на автомобили для военных из харьковского батальона "Хартия". 2 сентября коллектив должен был выступить в Милане, но представитель клуба отменил его, мотивировав это тем, что "нельзя собирать деньги на войну".

Как сообщал "Телеграф" ранее, Сергей Жадан также рассказал, когда россияне выйдут против российского диктатора путина. По его мнению, запрет на въезд в страны Европейского Союза не поможет.