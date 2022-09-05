Жадан про скандал у Мілані: "Інколи реакція європейців базована на подвійних стандартах"

За словами письменника, відмова підтримувати армію свідчить про відсутність у людей сміливості називати речі своїми іменами

Письменник, музикант та волонтер Сергій Жадан в інтерв’ю "Телеграфу" розповів деталі щодо нещодавнього скандалу зі скасуванням благодійного концерту його гурту у Мілані, де мали збирати кошти на харківський батальйон "Хартія", а також прокоментував інциденти з подвійними стандартами європейців щодо війни в Україні.

"Організатор злякався і зник зі зв’язку, а потім все скасував. Це просто знову ж таки доказ того, що частина європейців не усвідомлює ситуацію", — пояснив Жадан.

Це одиничний випадок і в переважній більшості європейці адекватно оцінюють те, що відбувається в Україні, каже письменник. Однак за шість місяців війни траплялась різна реакція.

"Інколи (реакція, — ред.) базована на подвійних стандартах. Коли ніби і підтримують Україну, готові допомагати жінкам та дітям, але не військовим. Причому військовим однозначно ні, бо це ж не про мир, а про війну. А це вже не про наш пацифізм. І це якраз про подвійні стандарти, які свідчать про відсутність у людей якоїсь принциповості, сміливості називати речі своїми іменами", — заявив Жадан.

Так, за його словами, для частини європейських політиків та бізнес-еліт захист України — це "лагідна, максимально комфортна капітуляція".

"Коли українці говорять, що хочуть захистити себе, то частиною європейців це сприймається як щось радикальне. І вони не розуміють, що мир в нашій країні можуть принести лише Збройні сили України. Але ці прості речі зрозумілі нам — тим, хто знаходиться на лінії фронту. Та це все ж таки одиничні випадки", — розповів письменник.

Також письменник прокоментував вплив російської пропаганди на оцінку ситуації європейцями. За словами Жадана, частина з них просто не розуміє, що відбувається, а деякі оцінюють ситуацію, виходячи з російських наративів. Однак, що стосується кампанії за мирні перемовини з росією, письменник настроєний більш оптимістично:

"Це почалось ще з 2014 року, певні політичні сили в Італії, Німеччині, Угорщині просто відпрацьовують російські гроші. Не впевнений, що це відповідає настроям в суспільстві. Є опитування, які показують, що європейці підтримують саме нас, а не росію", — підкреслив Жадан.

Зазначимо, що зараз гурт "Жадан і Собаки" проводить благодійний тур Європою, щоб зібрати гроші на автомобілі для військових із харківського батальйону "Хартія". 2-го вересня колектив мав виступити в Мілані, але представник клубу скасував його, мотивувавши це тим, що "не можна збирати гроші на війну".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Сергій Жадан також розповів, коли росіяни вийдуть проти російського диктатора путіна. На його думку, заборона на вʼїзд до країн Європейського Союзу не допоможе.