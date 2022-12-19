"Тяжелое расставание": молодая жена Виктора Павлика рассказала о своей прошлой любви

Девушка была в прошлых отношениях целых пять лет

Блогерша Екатерина Павлик (в девичестве — Репяхова), недавно попавшая в ДТП, поделилась с поклонниками подробностями своей личной жизни.

Девушка рассказала в сториз Инстаграма, что еще до начала отношений с известным украинским певцом Виктором Павликом в течение пяти лет встречалась с другим мужчиной, а именно с 9 класса до 2 курса университета.

"Тяжелое расставание… Мужа (Виктора Павлика — ред.) встретила уже после окончания университета", — рассказала Екатерина в соцсети.

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова связали себя узами брака в мае 2020 года. А в январе 2021 года Репяхова объявила, что ждет ребенка. Малыш появился на свет в июне.

После полномасштабного вторжения россии в Украину жена Виктора Павлика улетала в Израиль с маленьким сыном. Уже перед отъездом в Украину в мае мальчик заболел. Второй раз годовалый малыш заболел после месячного отдыха семьи за границей.