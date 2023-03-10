"Муж не будет со мной разговаривать или разведется": жена Виктора Павлика решилась на увеличение губ (фото)

Певец категорически против, чтобы его молодая любимая делала что-то со своей внешностью

Украинская блогерша, супруга известного певца Виктора Павлика, ранее засветившая соски, решилась на изменения в своей внешности — Екатерина (в девичестве Репяхова) увеличивает губы.

Об этом 28-летняя молодая мамочка рассказала своим подписчикам в сторис Инстаграма. По словам Екатерины, она давно хотела сделать такую косметическую процедуру, однако сам Виктор Павлик был категорически против.

"В первую очередь будет в шоке мой муж. Не исключено, что он даже не будет со мной разговаривать, а может и разведется, как он мне когда-то говорил", — с улыбкой сообщила блогерша. Результатом Павлик поделится позже.

Ранее блогерша показала, как на самом деле выглядит без макияжа. Девушка получила одобрительные отзывы, показав натуральную красоту. Также Екатерина делилась фото сына Виктора Павлика — Михасика.