"Чоловік не буде зі мною розмовляти або розлучиться": жінка Віктора Павліка зважилась на збільшення губ (фото)

Співак категорично був проти, щоб його молода кохана робила щось зі своєю зовнішністю

Українська блогерка, дружина відомого співака Віктора Павліка, яка раніше засвітила соски, зважилась на зміни у своїй зовнішності — Катерина (в дівоцтві Репяхова) збільшує губи.

Про це 28-річна молода матуся розповіла своїм підписникам у сторіз Інстаграму. За словами Катерини, вона давно хотіла зробити таку косметичну процедуру, однак сам Віктор Павлік був категорично проти.

"В першу чергу буде в шоці мій чоловік. Не виключено, що він навіть не буде зі мною розмовляти, а може і розлучиться, як він мені колись казав", — з посмішкою повідомила блогерка. Результатом Павлік поділиться пізніше.

Раніше блогерка показала, як насправді виглядає без макіяжу. Дівчина отримала схвальні відгуки, показавши натуральну красу. Також Катерина ділилась фото сина від Віктора Павліка — Михасика.