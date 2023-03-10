"Чоловік не буде зі мною розмовляти або розлучиться": жінка Віктора Павліка зважилась на збільшення губ (фото)
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Співак категорично був проти, щоб його молода кохана робила щось зі своєю зовнішністю
Українська блогерка, дружина відомого співака Віктора Павліка, яка раніше засвітила соски, зважилась на зміни у своїй зовнішності — Катерина (в дівоцтві Репяхова) збільшує губи.
Про це 28-річна молода матуся розповіла своїм підписникам у сторіз Інстаграму. За словами Катерини, вона давно хотіла зробити таку косметичну процедуру, однак сам Віктор Павлік був категорично проти.
"В першу чергу буде в шоці мій чоловік. Не виключено, що він навіть не буде зі мною розмовляти, а може і розлучиться, як він мені колись казав", — з посмішкою повідомила блогерка. Результатом Павлік поділиться пізніше.
Раніше блогерка показала, як насправді виглядає без макіяжу. Дівчина отримала схвальні відгуки, показавши натуральну красу. Також Катерина ділилась фото сина від Віктора Павліка — Михасика.