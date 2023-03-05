"А в чому був замисел тих сосків": в мережі обговорюють нові фото 28-річної дружини Віктора Павліка

Молоду матусю звинуватили у вульгарності

Українська блогерка, дружина співака Віктора Павліка — Катерина (в дівоцтві Репяхова), яка виховує маленького сина Михасика, показала чорно-білі кадри з нової фотосесії, але не всім вони сподобались.

На своїй сторінці в Інстаграмі 28-річна дівчина виклала пост з фото, на яких вона позує у короткому білому топі та джинсах. Підписники Катерини звернули увагу на те, що дівчина відкрито продемонструвала річ, крізь яку видніються її соски. Дехто навіть звинуватив блогерку в пропаганді насильства над жінками

"А в чому був замисел тих сосків, я так і не зрозуміла", "Вульгарність це те, що спонукає чоловіків насилувати жінок і відноситись до них з неприязню. Соски показуйте чоловіку, блог створений для людей і треба враховувати їхню думку", — обурюються в коментарях.

Але більшості фолловерів Павлік сподобались знімки. Шанувальники дівчини зазначили, що фото вийшли гарними, а самий образ підкреслює її харизму, витонченість, жіночність, сексуальність і мудрість.

Раніше блогерка показала, як насправді виглядає без макіяжу. Дівчина отримала схвальні відгуки, показавши натуральну красу.