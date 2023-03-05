"А в чем был замысел тех сосков": в сети обсуждают новые фото 28-летней жены Виктора Павлика

Молодую мамочку обвинили в пошлости

Украинская блогерша, жена певца Виктора Павлика — Екатерина (в девичестве Репяхова), воспитывающая маленького сына Михасика, показала черно-белые кадры из новой фотосессии, но не всем они понравились.

На своей странице в Инстаграме 28-летняя девушка выложила пост с фотографиями, на которых она позирует в коротком белом топе и джинсах. Подписчики Екатерины обратили внимание на то, что девушка открыто продемонстрировала вещь, сквозь которую виднеются ее соски. Некоторые даже обвинили блогершу в пропаганде насилия над женщинами.

"А в чем был замысел тех сосков, я так и не поняла", "Пошлость это то, что побуждает мужчин насиловать женщин и относиться к ним с неприязнью. Соски показывайте мужу, блог создан для людей и надо учитывать их мнение", — возмущаются в комментариях.

Но большинству фолловеров Павлик понравились снимки. Поклонники девушки отметили, что фото получились красивыми, а сам образ подчеркивает ее харизму, утонченность, женственность, сексуальность и мудрость.

Ранее блогерша показала, как на самом деле выглядит без макияжа. Девушка получила одобрительные отзывы, показав натуральную красоту.