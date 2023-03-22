"Ты же не мужчина из тренажерки": похудевшая Мишина вызвала споры в сети серией откровенных снимков (фото)

Актриса похвасталась стальным прессом, но подкаченное тело пришлось по вкусу не всем ее фанатам

Украинская актриса Ксения Мишина, экс-героиня реалити "Холостячка" продолжает радовать поклонников в соцсетях пикантными фотографиями после того, как похудела на 9 килограммов до отметки в 48 на весах. Кто-то из фанов восхищается подтянутостью звезды, другие же признаются, что более пышные формы актрисы им нравились больше.

Серию горячих снимков Ксения Мишина опубликовала на своей странице в Instagram. Публикация вызвала оживленные споры в комментариях.

Так, актриса позирует в откровенном комплекте кожаного белья черного цвета и кожаных брюках, которые она расстегнула. Снимки во всей красе демонстрируют пресс и мышцы Мишиной.

В комментариях мнения о фигуре любимицы разделились. Многие восхищаются работой, которую проделала Мишина над своим телом за последние четыре месяца. Так, ее подруга и коллега по актерскому цеху Наталка Денисенко отвесила эмоциональный комплимент: "Обоооожееее бооожее ну ти просто". В восторг от фото Мишиной пришла и известная актриса Ольга Сумская: "Ні,ну це космос".

Некоторые же пользователи признаются: так, как выглядела Мишина раньше, им нравилось больше. Комментаторы высказываются в пользу более пышных форм:

"Ну ні, це занадто. Виглядає як копчене філе. При всій повазі до вас, Ксенія".

"Ксю, поверни свою жіночність, будь ласка. Ти була такою романтичною, ніжною, жіночною, природна краса, а тепер все це зникло… Так, кожному своє, але ж не забувай про те, що ти – дівчина, а не чоловік із тренажерки…"

После смелых фото на Мишину посыпались комментарии

Ранее "Телеграф" сообщал, что звезда "Постучись в мою дверь" очень изменилась. Исполнительница роли Мело, как оказалось, специально толстела ради проекта.