Такой звезду "Сватов" никто не видел: Анна Кошмал показала, как выглядит в купальнике (фото)

28-летняя актриса является веганкой и занимается йогой

Украинская актриса театра и кино Анна Кошмал, ставшая известной благодаря роли Жени в сериале "Сваты", продемонстрировала роскошную фигуру.

В Инстаграме 28-летняя звезда выложила кадры из откровенной фотосессии, на которых она позирует в красивом черном купальнике. Анна Кошмал уверенно хвастается своей подтянутой фигурой. Известно, что украинская актриса занимается йогой, а также является веганом, то есть не употребляет в пищу мясо и другие продукты, содержащие животный белок. Это помогает женщине выглядеть как модель даже после того, как в 2018 году Кошмал родила сына Михаила.

"У каждой женщины множество тел, которые она одевает по настроению", — подписала фото актриса. Слова принадлежат Джанфранко Ферре – знаменитому итальянскому дизайнеру.

Напомним, что недавно коллега Кошмал по сцене, украинская актриса Ксения Мишина похвасталась подкачанной фигурой. 33-летней звезде удалось сбросить 9 килограммов, однако такая кардинальная трансформация тела не понравилась многим ее поклонникам. Фолловеры заявили в соцсети, что Мишина потеряла свою женственность, а теперь превратилась в "мужчину из тренажерки".