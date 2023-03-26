"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж: трогательное фото

Модель все еще скрывает своего возлюбленного

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" и представительница нашей страны на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022" Виктория Апанасенко сообщила, что вышла замуж.

О своем замужестве 28-летняя модель из Чернигова сообщила поклонникам на официальной странице в Инстаграме. Виктория продолжает скрывать личность своего возлюбленного. В этот раз девушка показала только руку мужчины и свадебный букет. Фото было сделано в автомобиле.

Кстати, Апанасенко расписалась в ЗАГСе в четверг, 23 марта, но сообщила о радостном известии только спустя несколько дней. "23.03.2023", — подписала кадр украинская модель.

Виктория Апанасенко скрывает своего мужа

Напомним, что о своей помолвке Виктория Апанасенко сообщила в социальной сети 17 февраля этого года. Тогда она выложила фото с кольцом и написала: "Я сказала так. Люблю тебя, моя Вселенная. Любовь победит тьму".

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