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"Мисс Украина Вселенная" Апанасенко примерила образ прекрасного лебедя (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Мисс Украина Вселенная Виктория Апанасенко Новость обновлена 16 марта 2023, 22:05
Мисс Украина Вселенная Виктория Апанасенко. Фото instagram.com/crystal.viktoria

28-летняя Виктория очаровала восхитительным луком

Украиская модель из Чернигова, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная" и представительница нашей страны на престижном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022" Виктория Апанасенко предстала перед своими поклонниками в необычном, но очень красивом образе.

28-летняя девушка, которая вот-вот выйдет замуж, выложила в соцсети Инстаграм фото, на котором она позирует с белом балетном наряде — Виктория примерила образ прекрасного лебедя. В кадре у модели получился очень дерзкий взгляд.

"Не позволяйте другим уменьшить ваш свет из-за собственных страхов и неуверенности. Вместо этого, пусть же ваш свет сияет так ярко, чтобы вы освещали путь для других, чтобы найти путь из тьмы!", — написала к фото Апанасенко на английском языке.

виктория апанасенко

"Ты на самом деле вдохновляешь", "Роскошное платье", "Очень красиво", "Нет слов… Невероятная", "Класс! Лебедь наш", — пишут в комментариях под фото подписчики украинской модели.

Ранее Виктория Апанасенко получила комплименты от своих фолловеров за образ в шикарном зеленом платье. Позже девушка показала стильный аутфит с черным топом, жакетом и светлыми джинсами. Свой образ Виктория подчеркнула сумкой известного украинского бренда. А однажды девушка примерила рыжий цвет волос.

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