Уже не блондинка: победительница "Мисс Украина Вселенная" кардинально сменила имидж (фото)

Девушка сделала челку и перекрасила волосы

Победительница украинского конкурса красоты Виктория Апанасенко, которая в январе этого года представила Украину на "Мисс Вселенная-2022", кардинально сменила свой имидж.

28-летняя модель из Чернигова больше не блондинка — Апанасенко покрасила волосы в рыжий цвет и сделала челку. Отметим, что новый образ красавицы получился очень стильным и современным.

"Вечная мука, а не покрасить ли волосы в рыжий?", — написала Виктория в Инстаграме к фото с собой обновленной. Кстати, поклонникам девушки в сети очень понравился ее "рыжий" образ.

"Как вам подходит, невероятно эффектно! вы — красавица", "Вау! Ты прекрасно выглядишь", "Крошка, этот цвет тебе так подходит!", — пишут в комментариях к посту.

Ранее Виктория Апанасенко получила комплименты от своих фолловеров за образ в шикарном зеленом платье украинского дизайнера Екатерины Рутман. Позже девушка показала стильный аутфит с черным топом, жакетом и светлыми джинсами. Свой образ она также подчеркнула сумкой известного украинского бренда.

Напомним, что Виктория Апанасенко выходит замуж. Имя своего будущего мужчины 28-летняя модель держит в секрете.