Вже не блондинка: переможниця "Міс Україна Всесвіт" кардинально змінила імідж (фото)

Дівчина зробила чубчик і перефарбувала волосся

Переможниця українського конкурсу краси Вікторія Апанасенко, яка у січні цього року представила Україну на "Міс Всесвіт-2022", кардинально змінила свій імідж.

28-річна модель із Чернігова більше не блондинка — Апанасенко пофарбувала волосся в рудий колір і зробила чубчик. Зазначимо, що новий образ красуні вийшов дуже стильним і сучасним.

"Вічна мука, а чи не пофарбувати волосся в рудий?", — написала Вікторія в Інстаграмі до фото з собою оновленою. До речі, шанувальникам дівчини в мережі дуже сподобався її "рудий" образ.

"Як вам личить, неймовірно ефектно! ви — красуня", "Вау! Ти прекрасно виглядаєш", "Крихітко, цей колір тобі так пасує!", — пишуть в коментарях до посту.

Раніше Вікторія Апанасенко отримала компліменти від своїх фоловерів за образ у шикарній зеленій сукні українського дизайнера Катерини Рутман. Пізніше дівчина показала стильний аутфіт із чорним топом, жакетом та світлими джинсами. Свій образ вона також підкреслила сумкою відомого українського бренду.

Нагадаємо, що Вікторія Апанасенко виходить заміж. Ім’я свого майбутнього чоловіка 28-річна модель тримає у секреті.