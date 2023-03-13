"Защищаем украинскую красоту": Виктория Апанасенко очаровала фанатов элегантным луком в черном (фото)

28-летняя модель получила комплименты в сети

28-летняя модель Виктория Апанасенко, представительница Украины на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022", очаровала своих подписчиков в соцсети новым роскошным образом.

Девушка опубликовала в Инстаграме фото, на котором она изображена в длинном черном платье с открытыми плечами. Свой элегантный лук Виктория дополнила стильными аксессуарами – черным бантиком, украшающим прическу и драгоценным колье на шее.

Подписчики Апанасенко написали, что на фото Апанасенко получилась очень красивой. Также в комментариях украинский военный Евгений Козак отметил, что ради женской красоты действительно стоит бороться. "Мы военные, защищаем не только Украину. Но и ту же украинскую красоту… потому что есть за что бороться", — написал мужчина.

Ранее Виктория Апанасенко получила комплименты от своих фолловеров за образ в шикарном зеленом платье. Позже девушка показала стильный аутфит с черным топом, жакетом и светлыми джинсами. Свой образ Виктория подчеркнула сумкой известного украинского бренда. Однажды девушка примерила рыжий цвет волос.

Напомним, что Виктория Апанасенко выходит замуж. Имя своего будущего мужа 28-летняя модель держит в секрете.